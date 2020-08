Nữ diễn viên phải đăng đàn giải thích cho hành động của nhân vật Linh do mình đảm nhiệm trong 'Tình yêu và tham vọng'.

Clip trích đoạn tập 51 'Tình yêu và tham vọng' với diễn xuất của Diễm My

Tình yêu và tham vọng đã lên sóng được 50 tập và chỉ còn 10 tập nữa là kết thúc. Nhân vật Linh do Diễm My đảm nhiệm nhận nhiều tranh cãi của người xem. Không ít ý kiến cho rằng nhân vật của cô quá mờ nhạt so với nhân vật gốc trong Thế lực cạnh tranh mà Tình yêu và tham vọng Việt hóa lạ. Thậm chí Linh bị cho là bị lép vế với tuyến nhân vật phụ.

Ngay khi trích đoạn tập 51 lên sóng tối nay, 26/8 được tung ra đã có nhiều fan bình luận tiêu cực về hành động của Linh khiến nữ diễn viên phải giải thích.

Linh quyết tâm quay lại làm việc với Minh.

"Sau khi xem preview tập 51, hẳn có vô số những ý kiến trái chiều nhau về nhân vật Phan Hoàng Linh. Liệu có hợp lý hay không khi Linh quyết định sát cánh cùng Minh vượt qua những khó khăn, có hợp lý hay không khi Linh quyết định trở về Hoàng Thổ xin việc? Minh từng tâm sự với Linh rằng anh cô độc ngay chính căn nhà của mình. Không một ai hiểu thấu và chia sẻ được nỗi lòng của Minh. Bởi vậy, lúc từ Phú Yên trở về, ngắm bức tranh lá mình làm, Linh đã nghĩ khác.

Nếu trước đó, Linh có quá nhiều vướng mắc trong lòng nên chỉ có thể yêu và đứng nhìn người mình yêu trải qua hết chuyện này tới chuyện khác thì lúc này, những vướng bận đó đã được cởi bỏ. Linh quyết định sẽ sống đúng với cảm xúc của mình, giành lấy tình yêu của mình. Việc đầu tiên chính là đường hoàng trở lại xin việc và cô ấy lúc này ở Hoàng Thổ với một tâm thế rất khác".

Bất chấp phản ứng trái chiều, Diễm My lọt top 5 đề cử VTV Ấn tượng 2020 hạng mục Diễn viên nữ.

Bị so sánh với nhân vật ở phim gốc, Diễm My cũng lần đầu giải đáp cho khán giả: "Nếu mọi người từng xem qua bản gốc sẽ thấy rằng Hứa Nặc trong phim còn táo bạo hơn cô Linh rất nhiều, dám tranh đấu, dám tấn công người mình yêu một cách mạnh mẽ. Còn Phan Hoàng Linh, tới lúc này khi đã trải qua rất nhiều chuyện, đủ hiểu rằng tình yêu của mình lớn tới mức nào, Minh tổng xứng đáng được yêu thương ra sao thì mới bắt đầu gạt bỏ hết mọi thứ để xông pha.

Phim còn hơn 10 tập, muốn biết Linh đã bản lĩnh đồng hành, sát cánh như thế nào với anh Minh tổng để Hoàng Thổ vượt qua khó khăn và giải tỏa những bế tắc trong tâm tư của chàng ra sao thì mọi người theo dõi tiếp".

Mỹ Anh