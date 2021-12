Chris Noth, nam diễn viên đảm nhiệm vai Mr. Big trong bộ phim đình đám 'Sex And The City' (Chuyện ấy là chuyện nhỏ) đang vướng vào rắc rối lớn.

Sarah Jessica Parker và Chris Noth trong phim 'Sex And The City'.

Sex and the City phát sóng trên kênh HBO từ năm 1998 đến 2004 trước khi ra mắt tiếp hai phim điện ảnh ngoại truyện năm 2008 và 2010 cùng series phim And Just Like That khai thác đời sống tuổi 50 của bốn diễn viên chính.

Chris Noth, nam chính của bộ phim vừa đối điện với rắc rối đời tư khi bị hai phụ nữ tố tấn công tình dục vào năm 2004 và 2015. Hai người này đã chuyển hàng loạt bằng chứng cho tờ The Hollywood Reporter, với thông tin chi tiết được công bố dưới hai cái tên là Zoe và Lily. The Hollywood Reporter cho hay hai người này không hề biết nhau trước đó.

Theo The Hollywood Reporter, Lily hiện là một nhà báo, đã liên lạc với tờ này từ hồi tháng 8/2021. Còn Zoe, một người đang hoạt động trong lĩnh vực giải trí, thì mới liên hệ với The Hollywood Reporter vào tháng 10 vừa rồi.

Chris Noth sinh năm 1954, đảm nhiệm vai Mr. Big trong 'Sex And The City'.

Theo đó, Zoe năm nay 40 tuổi, cho biết cô bị nam diễn viên cưỡng bức tại một căn hộ ở tây Hollywood năm 2004. Còn Lily, hiện 31 tuổi, cho biết Chris Noth đã cưỡng hiếp cô tại căn hộ của ông ở New York năm 2015, khi đó cô mới 25 tuổi còn nam diễn viên đã 60.

Phóng viên Hollywood Reporter đã tiến hành phỏng vấn những người liên quan đến hai nạn nhân. Cùng với đó, tờ này cũng công bố một phần nội dung các đoạn tin nhắn giữa Chris Noth và Lily tại thời điểm diễn ra vụ việc.

Chris Noth trong lần xuất hiện gần đây cùng Sarah Jessica Parker.

Tuy nhiên, tài tử 67 tuổi đã ngay lập tức lên tiếng và cho rằng những cáo buộc này vô căn cứ và các cuộc gặp giữa ông và hai phụ nữ trên hoàn toàn là đồng thuận. "Những lời buộc tội chống lại tôi từ những người tôi gặp nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ trước hoàn toàn là sai", trích thông cáo đại diện Chris Noth gửi đi cho truyền thông.

Nam diễn viên cũng cho biết ông đặt dấu hỏi về việc tại sao những chuyện này lại xuất hiện vào thời điểm này nhưng khẳng định chắc chắn: "Tôi không lạm dụng những phụ nữ này".

Trailer phim 'Sex and the City 2' năm 2010

An Na