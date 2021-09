Willie Garson, nam diễn viên đảm nhận vai Stanford trong loạt phim đình đám 'Sex and the City' đã vừa qua đời sau một thời gian ngắn lâm bệnh.

Willie Garson (ngoài cùng bên trái) cùng 4 diễn viên chính trong phim.

Sex and the City từng vô cùng ăn khách trên sóng HBO từ năm 1998 đến 2004, đến nỗi sau khi kết thúc phát sóng có tới hai phim điện ảnh ngoại truyện được thực hiện và ra rạp trong năm 2008 và 2010.

Sex and the City đã phát sóng 94 tập, trải qua 6 mùa trên kênh HBO và mang về 54 đề cử giải Emmy, 24 đề cử Quả cầu vàng, 11 đề cử Screen Actors Guild Award. TV Guide năm 2007 và 2013 chọn Sex and the Cityvào danh sách series Phim truyền hình hay nhất mọi thời đại.

Trong Sex and the City, Willie Garson vào vai Stanford Blatch, bạn thân của Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker đóng). Nhân vật của anh xuất hiện xuyên suốt series phim cũng như cả hai phim điện ảnh chiếu rạp cùng tên.

Willie Garson và Sarah Jessica Parker.

Người phát ngôn của HBO, nhà sản xuất Sex and the City xác nhận thông tin nam diễn viên đã qua đời và bày tỏ sự kính trọng với những đóng góp của Willie Garson cho một trong những bộ phim truyền hình thành công nhất của HBO.

"Willie Garson đa tạo nên một trong những nhân vật được yêu mến nhất của ngôi đền HBO và là thành viên của gia đình chúng ta suốt 25 năm. Chúng tôi rất đau buồn khi biết anh ấy đã ra đi", HBO chia sẻ.

"Con yêu cha rất nhiều. An nghỉ cha nhé! Con rất hạnh phúc vì mọi hành trình trong đời của mình đều được cha chia sẻ. Con rất tự hào về cha", con trai Willie Garson viết trên Instagram.

browser not support iframe.

Trailer phim 'Sex and the City 2' năm 2010

Quỳnh An