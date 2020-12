Hoa hậu Israel 2004 Gal Gadot chinh phục Hollywood với những vai diễn mạnh mẽ. Chỉ sau 3 năm, thù lao của cô đã tăng 33 lần cho 1 vai diễn, từ 300 nghìn USD lên 10 triệu USD.

browser not support iframe.

Trailer 'Wonder Woman 1984: Nữ thần chiến binh' với diễn xuất của Gal Gadot

Gal Gadot hiện sống tại một biệt thự trên đồi Hollywood, nơi nhiều ngôi sao chọn sinh sống vì sự riêng tư. Tuy nhiên, Gal Gadot luôn cảm thấy bản thân không thuộc về nơi này. Trong bài phỏng vấn với tạp chí Vogue số tháng 5/2020, cô cho biết mình nhớ cuộc sống tại Tel Aviv (Israel) - nơi có bạn bè, cha mẹ và bãi biển tuyệt đẹp chỉ ở cách vài bước chân.

Giờ đây, Gal Gadot cần lái xe khoảng một tiếng đồng hồ nếu muốn xuống phố mua nhu yếu phẩm. Cuộc sống mới đòi hỏi cô phải lên kế hoạch mọi thứ cho cuộc sống, đặc biệt với lịch đóng phim bận rộn của một minh tinh màn bạc. Với người có tính cách phóng khoáng như Gal Gadot, phải quen lối sống mới khiến cô khổ sở trong thời gian đầu tại Hollywood.

Hàng ngày, Gal Gadot chở con gái lớn 9 tuổi đến trường, trước khi rẽ qua phòng gym và bắt đầu tập luyện. Đôi khi, cô ngồi đợi con tại quán cà phê lân cận để đọc sách hay làm việc. Cô ít khi bỏ qua các hoạt động cho phụ huynh như đọc truyện cho học sinh, dự các bài giảng trên lớp. Trên đường mỗi khi di chuyển, Gal Gadot lại gọi điện thoại cho cha mẹ hoặc bạn bè, những người đang sống tại Israel. Họ thường khuyên cô nên sống chậm lại, dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và không nên quá ép mình.

Gal Gadot cùng chồng và con gái.

Gal Gadot tự nhủ cuộc sống luôn phải đánh đổi. Tuy nhiên, cô luôn đặt gia đình lên trên công việc. Khi nhận vai Wonder Woman, điều đầu tiên cô làm là gọi điện báo tin cho chồng. Trong giây phút hạnh phúc, Gal nói với bạn đời muốn sinh thêm em bé. Một quyết định có phần mạo hiểm với một diễn viễn đang có sự nghiệp nở rộ tại Hollywood sau nhiều năm cố gắng.

"Tôi nghĩ bản thân giống với cánh diều. Khi bay càng cao, bạn càng mong muốn sợi dây giữ mình lại với mặt đất càng vững chắc. Tôi muốn đảm bảo mọi thứ cân bằng. Bên cạnh sự nghiệp, tôi cần tập trung cho những điều quan trọng khác, đặc biệt là gia đình", nữ diễn viên sinh năm 1985 nói.

Từ năm 2016, nhân vật Wonder Woman thay đổi hoàn toàn cuộc đời Gal Gadot. Thành công đến với diễn viên người Israel nhanh đến chóng mặt, như thể một giấc mơ. Bom tấn của hãng DC đạt doanh thu hơn 800 triệu USD toàn cầu, lập nên một thành tích chưa từng có với phim siêu anh hùng do nữ đóng chính lúc đó.

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ hiểu Gal Gadot mất rất nhiều thời gian để nhận lại trái ngọt. Ở tuổi 18, cô bước chân vào làng giải trí với cuộc thi Hoa hậu Israel và giành suất đại diện quốc gia tranh tài tại Hoa hậu Hoàn vũ 2004 - nơi cô ghi dấu ấn đầu tiên trong lòng người hâm mộ toàn cầu. Gal Gadot dành hai năm phục vụ trong quân đội quốc gia với tư cách một huấn luyện viên thể chất cho binh lính. Công việc cho cô nhiều kinh nghiệm thực tế để áp dụng cho những dự án hành động sau này.

Hết hạn nghĩa vụ quân sự, cô đăng ký học luật tại quê nhà và theo đuổi nghề mẫu thời trang. Một ngày Hollywood gọi điện cho người đại diện của Gal Gadot và mời cô thử vai Bondgirl trong Quantum of Solace. Cô không được tuyển vào đoàn phim nhưng gây ấn tượng với trưởng ban phụ trách tuyển diễn viên. Chính người này đã giúp Gal Gadot nhận vai trong Fast & Furious, bước đệm quan trọng trong sự nghiệp.

Với Gal Gadot, Wonder Woman mang nhiều ý nghĩa hơn một bộ phim giải trí thông thường. “Diana (tên thật của Wonder Woman) là một vị thần tin tưởng vào việc khiến loài người trở nên tốt hơn. Nhiều cô gái trẻ bị lôi cuốn bởi nhân vật đó. Bộ phim truyền cho họ lòng dũng cảm để thay đổi”, cô nói với Vogue. Bộ phim cũng đòi hỏi Gal Gadot trở thành “anh hùng” ngoài đời thật. Minh tinh rất tích cực tham gia các hoạt động về bình đẳng giới tại Hollywood. Năm 2016, Liên hiệp quốc mời Gal Gadot và nhân vật Wonder Woman làm đại sứ danh dự cho các hoạt động bảo vệ phụ nữ của tổ chức.

Trở lại với vai diễn lần này, Gal Gadot mang tới một hình ảnh Wonder Woman sẽ có phần mới lạ và gần gũi với cuộc sống con người hơn. Bộ phim lấy bối cảnh cuộc sống sau 66 năm sự kiện phần đầu tiên (1918). Thế giới liên tục thay đổi và chắc chắn Wonder Woman không đứng ngoài lề của sự chuyển động liên tục đó. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, Diana vẫn tiếp tục sứ mệnh thực thi công lý và bảo vệ thế giới khỏi cái ác đồng thời cũng xây dựng cho mình lớp vỏ bọc hoàn hảo - quý cô Diana Prince quyến rũ, xinh đẹp và thành đạt giữa cuộc sống hiện tại.

Nếu như với Wonder Woman (2017), Gal Gadot chỉ được nhận thù lao 300 nghìn USD (khoảng 7 tỷ đồng) thì tới phần này, Wonder Woman 1984 (ra rạp từ 18/12), được nhận tới 10 triệu USD (230 tỷ), gấp 33 lần. Hãng Waner Bros. còn trả cho Gal Gadot thêm 10 triệu USD khi quyết định phát hành bom tấn Wonder Woman 1984 trên hệ thống chiếu phim trực tuyến của hãng. Như vậy thực tế Gal Gadot được nhận 20 triệu USD (460 tỷ) cho phim Wonder Woman 1984. Có thể nói cô đang là một trong những nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất Hollywood.

Nhân dịp khởi chiếu 'Wonder Woman 1984' tại Việt Nam từ 18/12, nhà phát hành CJ CGV Việt Nam dành tặng độc giả VietNamNet tại Hà Nội một số phần quà độc quyền từ phim gồm bình nước, túi đựng mỹ phẩm, ví đựng card. Để có cơ hội nhận quà, xin vui lòng gửi emai về địa chỉ: congdong@vietnamnet.vn với tiêu đề "WW84" kèm tên, địa chỉ, số điện thoại và trả lời câu hỏi sau.

Tên của nhân vật Gal Gadot đóng trong 'Wonder Woman' là gì?

A. Gisele

B. Diana Prince

C. Gal

Hạn chót nhận thư là hết ngày 24/12. BBT sẽ thông báo trực tiếp tới độc giả được nhận quà.

Quỳnh An