Trước nghi vấn đã chia tay cầu thủ kém 3 tuổi sau 3 tháng tìm hiểu, diễn viên Huỳnh Hồng Loan khẳng định từ trước đến nay cô chưa bao giờ khẳng định là bạn gái Tiến Linh nên không có chuyện chia tay.

Hồng Loan, Tiến Linh khi đang hẹn hò nhau.



Ngày 17/4, mạng xã hội xôn xao thông tin Tiến Linh chia tay Hồng Loan sau 3 tháng hẹn hò. Dân mạng nhận thấy cả hai đã huỷ theo dõi nhau trên Instagram và càng nghi vấn khi Tiến Linh đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý hôm 16/4: ''Quãng thời gian đó thật đẹp! Thank you for everything! - Cảm ơn vì tất cả".

Trước nghi vấn này, trả lời VietNamNet tối 17/4, diễn viên Hồng Loan nói: "Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ khẳng định là bạn gái Linh nên không có chuyện chia tay. Chúng tôi vẫn là bạn bè. Hiện tại tôi cũng không muốn nói nhiều về chuyện cá nhân".

Diễn viên Hồng Loan.

Mặc dù đã xác nhận hẹn hò với Tiến Linh từ đầu tháng 3, nhưng trong cuộc trả lời phỏng vấn VietNamNet hồi cuối tháng trước, Hồng Loan nói cô và Tiến Linh chỉ đang ở giai đoạn tìm hiểu. Mặc dù vậy nữ diễn viên sinh năm 1994 dành nhiều lời khen có cánh cho chàng cầu thủ sinh năm 1997.

Nữ diễn viên hiện vẫn giữ nguyên mọi chia sẻ và hình ảnh liên quan đến Tiến Linh trên trang cá nhân. Tuy nhiên dễ nhận thấy là khoảng một tuần nay Tiến Linh và Hồng Loan không còn tương tác với nhau trên facebook.

Mỹ Anh