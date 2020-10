Khán giả sẽ phải đợi thêm vài tháng nữa mới được thưởng thức 'No Time To Die'.

browser not support iframe.

Trailer mới của 'No Time To Die'

No Time To Die (Không phải lúc chết), phần mới nhất của loạt phim James Bond sẽ không ra rạp vào tháng 11 như dự kiến mà sẽ hoãn chiếu sang tháng 4 năm sau, chậm đúng 1 năm so với dự kiến ban đầu. Đây là tin buồn cho tất cả các fan của điệp viên 007 bởi No Time To Die (Không phải lúc chết) là tập phim vô cùng được chờ đợi, cũng là phần chia tay với James Bond Daniel Craig.

No Time To Die chọn ngày 2/4/2021 để công chiếu, cùng tuần với phần 9 series Fast & Furious. Như vậy tháng 4 năm sau sẽ chứng kiến cuộc đấu đầu của 2 siêu bom tấn.

Daniel Craig trong 'No Time To Die'.

Dự kiến ra rạp từ tháng 4/2020, No Time To Die bị đẩy lịch sang cuối tháng 11 năm nay và gần đến ngày chiếu MGM và Universal quyết định hoãn chiếu thêm 5 tháng nữa. Các nhà sản xuất hy vọng thời điểm đó dịch Covid-19 sẽ được kiểm soát khi thế giới đã có vaccine và các rạp chiếu đã hoạt động bình thường trở lại. Họ không muốn mạo hiểm với vốn ngân sách 250 triệu USD dành cho tập phim thứ 25 về điệp viên huyền thoại.

No Time To Die được đông đảo khán giả mong đợi không chỉ vì là phần phim đánh dấu mốc kỷ niệm lần thứ 25 xuất hiện trên màn ảnh rộng mà còn hứa hẹn mở ra một khởi đầu hoàn toàn mới cho nhân vật huyền thoại này. Bộ phim được chỉ đạo bởi vị đạo diễn giàu tham vọng Cary Joji Fukunaga - người từng làm nên thành công của bom tấn kinh dị It và tác phẩm giành đề cử Quả cầu Vàng Beasts of No Nation. Tuy không thực sự là cái tên quen thuộc trong làng phim hành động nhưng Cary Joji Fukunaga sẽ mang tới cho No Time To Die một phong cách và tầm nhìn mới lạ, xứng đáng với tác phẩm mang tính đột phá của loạt phim.

Một pha hành động cực ngầu của 007 trong tập phim.

“Đặc sản” của James Bond không có gì ngoài những pha rượt đuổi đỉnh cao khiến bất kỳ ai cũng phải ngả mũ kính phục. Trong lần tái xuất này, người xem tiếp tục được chứng kiến hàng loạt cảnh hành động cực gắt như màn phi xe “thần sầu” phá vỡ trọng lực hay pha “hóa phép” đèn xe ô tô thành súng cực ngầu.

Quỳnh An