Parasite (Ký sinh trùng), tác phẩm điện ảnh Hàn giành 4 tượng vàng Oscar là một trong những phim được tìm kiếm nhiều nhất năm.

Là một trong những bộ phim xuất sắc nhất ra rạp năm qua, cũng là tác phẩm làm nên lịch sử tại Oscar với 4 tượng vàng, trong đó có Phim hay nhất nên Parasite (Ký sinh trùng) dễ hiểu khi dẫn đầu danh sách những tác phẩm điện ảnh hot nhất năm 2020.

Tác phẩm được tìm kiếm thứ 2 là 1917. Black Panther (Chiến binh báo đen) về thứ 3, liên quan đến cái chết đột ngột của diễn viên chính Chadwick Boseman. Dù là phim cũ nhưng Contagion, tác phẩm liên quan đến đại dịch khá giống với sự lây lan của Covid-19 bất ngờ vào top 5 danh sách phim được tìm kiếm nhiều nhất.

Trong khi đó, Tiger King, Emily in Paris, The Queen’s Gambit phát trên Netflix thống trị danh sách tìm kiếm các show truyền hình. Đây là thông tin vừa được Google công bố trong danh sách 2020 Year in Search. Kobe Bryant, nhân vật qua đời đột ngột hồi tháng 1 trong một tai nạn trực thăng là cụm từ được tìm kiếm nhiều thứ 3 trên Google sau “Coronavirus” (virus corona) và “Election Results” (kết quả bầu cử).

Ở lĩnh vực diễn viên, Tom Hanks dẫn đầu danh sách. Anh là một trong những ngôi sao Hollywood đầu tiên công khai thông tin mình bị nhiễm virus corona trên mạng xã hội vào tháng 3/2020. Các ngôi sao quá cố Naya Rivera, Chadwick Boseman và Sean Connery cũng lọt danh sách tìm kiếm nhiều nhất năm qua.

