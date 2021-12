Lan Phương nói gì về bạn diễn Hồng Đăng khi nam diễn viên rũ bỏ hình ảnh soái ca thường thấy để sắm vai một ông chồng trẻ con, vô dụng.

Lan Phương và Hồng Đăng từng vào vai vợ chồng trong Cả một đời ân oán 4 năm trước. Lần tái hợp này, họ tiếp tục vào vai vợ chồng trongThương ngày nắng về nhưng với hình ảnh hoàn toàn khác. Lan Phương vào vai một người vợ chăm chỉ, lo toan vun đắp cho gia đình trong khi Hồng Đăng đảm nhiệm vai một ông chồng mãi không chịu lớn.

Qua hơn 20 tập phát sóng, khán giả dành nhiều lời khen cho diễn xuất thú vị của hai diễn viên với hình mẫu nhân vật mới lạ mà họ chưa từng trải qua.

Hồng Đăng và Lan Phương hài hước selfie ở hậu trường 'Thương ngày nắng về'.

Nhận xét về bạn diễn kém tuổi, Lan Phương chia sẻ trong chương trình VTV Kết nối: "Anh Hồng Đăng là diễn viên giỏi rồi, qua phim này Phương càng thấy điều đó. Mọi người thường nhìn thấy hình ảnh soái ca từ các phim trước còn qua phim này tự nhiên anh ấy trở thành ông bố trẻ con không bao giờ lớn, vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu. Anh ấy diễn rất thành công ở vẻ đáng yêu dù rất đáng ghét mà vẫn khiến người xem cảm thấy thích thú và buồn cười".

Trước nhận xét của khán giả rằng vai Khánh của Lan Phương rất đời, nữ diễn viên cho biết rất vui và cảm ơn khán giả vì thấy Khánh có sự chân thực. "Đó là mục tiêu lớn nhất khi Phương diễn, cố gắng tìm ra cái chân thực trong cuộc sống để mỗi người đều nhìn thấy mình trong Khánh".

Nói về cảnh say trong phim, Lan Phương cho biết trước khi quay cô rất áp lực vì bản thân chưa bao giờ say nên không có cảm giác thực sự về việc mình say hay buồn nôn, nói năng lung tung như thế nào. "Thực sự hôm đó Phương có uống 2 ngụm bia để có cảm giác như thế nào rồi tập trung vào lời loại và phản ứng giữa Khánh và mẹ chồng. Khi đóng say, sự đồng nhất và logic không cần quá chính xác. Đó là cái thú vị để Phương thả lỏng", nữ diễn viên chia sẻ.

Cảnh phim Khánh xin lỗi mẹ đẻ cũng là cảnh ấn tượng với Lan Phương. "Kịch bản cảnh đó biên kịch viết rất hay nên khi đọc đã có cảm xúc tràn trề. Lúc tập diễn trước máy quay thì cả hai mẹ con phải kìm cảm xúc lại. Đó là thuận lợi vì chúng tôi có cảm xúc dễ từ đầu", cô nói.

Lan Phương chia sẻ các diễn viên nhí trong phim có sự đáng yêu và tự nhiên nên khi diễn chung cô dễ có cảm xúc và các bé cũng coi nữ diễn viên như mẹ mình.

Hé lộ về diễn biến các tập sắp tới, Lan Phương cho biết sau 20 tập Thương ngày nắng về, khán giả đã thấy một ông bố trẻ con khiến mọi người tức nhưng rồi sẽ đến lượt Khánh tức. Mâu thuẫn xảy ra nhiều hơn, nhất là sự can thiệp của mẹ chồng thái quá nên mối quan hệ giữa họ sẽ ngày càng xấu đi. "Chặng đường tiếp theo sẽ ngày càng khó khăn với Khánh", Lan Phương chia sẻ.

Lan Phương và Hồng Đăng trong trích đoạn phim 'Thương ngày nắng về'

Quỳnh An