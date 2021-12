Năm 2021 đánh dấu sự thay đổi lớn của phim truyền hình Hàn Quốc khi không e ngại khai thác những phân cảnh “giường chiếu” gắn nhãn 18+ táo bạo.

Nevertheless (Dẫu biết)

“Nevertheless” của đài truyền hình cáp JTBC (Hàn Quốc), lên sóng ngày 19/6. Phim chuyển thể từ webtoon nổi tiếng cùng tên, kể về mối quan hệ của hai người trẻ bị thu hút bởi nhau nhưng lại hoài nghi về tình yêu, các mối quan hệ trong quá khứ của họ.

Dù bị chê bai về nội dung và diễn xuất, phim vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả bởi loạt cảnh “giường chiếu” nóng bỏng cặp đôi chính, do Song Kang và “Tiểu tam đẹp nhất màn ảnh Hàn Quốc” Han So Hee thủ vai. Đây là lý do khiến phim bị gắn nhãn 19+ (hạn chế người xem dưới 19 tuổi).

Squid Game (Trò chơi con mực)

Phát sóng vào ngày 17/9, “Squid Game” bất ngờ gây sốt toàn cầu, thậm chí vượt mặt “bom tấn” cổ trang của Mỹ “Bridgerton” để trở thành phim ăn khách nhất Netflix. Phim kể về nhóm người dưới “đáy xã hội” được mời tham gia loạt trò chơi dành cho trẻ em quen thuộc ở Hàn Quốc, người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được khoản tiền thưởng khổng lồ đủ để thay đổi cuộc đời, còn người thua phải trả giá bằng tính mạng.

Phim gắn nhãn 18+ bởi có nhiều cảnh bạo lực, giết chóc và tình dục. Trong đó, đáng chú ý nhất là cảnh “nóng” giữa người chơi mang áo 212 Han Mi Nyeo (Kim Joo Ryung) và tay côn đồ Jang Deok Soo (Heo Sung Tae) trong nhà vệ sinh. Phân cảnh này gây tranh cãi vì quá trần trụi, bạo liệt.

My Name (Tên của tôi)

“My Name” là bộ phim thứ hai của Han So Hee trong năm 2021 sau “Nevertheless”. Phim được chiếu trên Netflix, xoay quanh nhân vật Yoon Jiwoo (Han So Hee) – một nữ sinh trung học bỏ học gia nhập mafia để tìm ra kẻ giết cha, sau đó dùng một cái tên khác hoạt động bí mật với tư cách là một cảnh sát.

Nổi tiếng vì chuyên đóng cảnh 18+, “Tiểu tam Thế giới hôn nhân” tiếp tục có cảnh quan hệ tình dục với nhân vật của tài tử “Tầng lớp Itaewon” Ahn Bo Hyun ở tập cuối “My Name”. Cảnh “nóng” này thậm chí còn táo bạo hơn những phim trước vì Han So Hee lần đầu tiên để ngực trần trên màn ảnh.

Không chỉ gây tranh cãi trên phim, cảnh “nóng” này còn tạo ra ồn ào ngoài đời thực khi Han So Hee tiết lộ không được biết trước về nó, thay vào đó chỉ phát hiện trong quá trình quay phim.

Chia sẻ từ phía người đẹp 9x khiến dân mạng sốc và bức xúc, không tiếc lời chỉ trích bộ đôi đạo diễn - biên kịch Kim Jin Min và Kim Ba Da.

Gần nửa tháng sau đó, công ty quản lý của Han So Hee, 9ATO Entertainment, mới lên tiếng giải thích rằng, có sự hiểu lầm trong cách diễn đạt của Han So Hee. Theo đó, các bên đã thảo luận về cảnh “giường chiếu” trước khi khai máy, nhưng không xác định chính xác thời điểm quay cảnh đó.

Now, We Are Breaking Up (Bây giờ, chúng ta đang chia tay)

"Now, We Are Breaking Up" là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc được mong chờ nhất nửa cuối năm 2021. Phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Song Hye Kyo sau 3 năm vắng bóng. Trong phim, vợ cũ Song Joong Ki vào vai trưởng nhóm thiết kế của công ty thời trang lớn nảy sinh tình cảm với một nhiếp ảnh gia tự do (Jang Ki Yong đóng).

Ngay trong tập đầu tiên, nhân vật của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” vì xảy ra tình một đêm. Cảnh “giường chiếu” được mô tả khá kỹ, dù không lộ nhiều “da thịt”, nhưng chèn âm thanh và quay cận biểu cảm của hai nhân vật chính.

Phân cảnh này nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Đa phần khen “phản ứng hóa học” giữa hai diễn viên chính rất ngọt, không hề phản cảm, ngược lại rất quyến rũ.

Reflection Of You (Hình bóng của tôi)

“Reflection Of You” chiếu trên đài JTBC và Hàn Quốc, có sự tham gia của Á hậu Hàn Quốc Go Hyun Jung. Trong phim, Go Hyun Jung vào vai một nữ họa sĩ có sự nghiệp thành công và gia đình viên mãn, nhưng không cảm nhận được niềm vui cuộc sống.

Phim không dán nhãn 18+ nhưng có một phân cảnh nóng bỏng của nữ chính. Theo đó, nhân vật của Go Hyun Jung đã “mây mưa” với chồng như một cách giải tỏa cảm xúc sau khi gặp lại nhân tình cũ.

Ngoài ra, phim còn có cảnh “giường chiếu” của Seo Woo Jae (Kim Jae Young), sinh viên đại học chuyên ngành điêu khắc, và Goo Hae Won (Shin Hyun Bin), nữ giáo viên nghệ thuật thiếu thốn vật chất nhưng luôn tràn đầy sức sống.

Dù được mô tả sinh động, cảnh nóng trong “Reflection Of You” được đánh giá không hề dung tục, cần thiết để để thể hiện khía cạnh tâm lý nhân vật.

