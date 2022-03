'The Batman' sẽ là sự bổ sung đầy thú vị cho vũ trụ DC, với hàng loạt lý do hấp dẫn bất cứ ai yêu thích phim ảnh.

Robert Pattinson và Zoe Kravitz trong trích đoạn 'The Batman'

browser not support iframe.

Tháng 3 này, người hâm mộ có dịp tái ngộ với biểu tượng Người Dơi qua tác phẩm The Batman đến từ đạo diễn Matt Reeves. Nhà làm phim nổi danh với các bom tấn ăn khách như Cloverfield (2008) và Dawn of the Planet of the Apes (2014) hứa hẹn sẽ đem tới một câu chuyện khác biệt.

Thu hút dàn diễn viên đình đám

Robert Pattinson từ lâu đã chứng tỏ mình còn hơn là một gương mặt đẹp trên màn ảnh. Nổi danh nhờ loạt phim Twilight ăn khách, tài tử Anh quốc táo bạo dấn thân vào những dự án phim gai góc.

Từ Cosmopolis, The Lost City of Z, Good Time, High Life, The Devil All the Time hay phim kinh dị tâm lý The Lighthouse, Pattinson không ngại thử thách bản thân trong nhiều thể loại và nhận lại hàng loạt khen ngợi từ khán giả lẫn giới mộ điệu.

Ngoài ra, The Batman còn quy tụ hàng loạt tên tuổi như người đẹp Zoë Kravitz trong vai Selina Kyle/ Catwoman, Jeffrey Wright trong vai James Gordon, Andy Serkis trở thành quản gia Alfred Pennyworth, Paul Dano trong vai The Riddler và Colin Farrell hóa thân thành The Penguin.

Đây đều là những diễn viên thành danh có trong tay nhiều giải thưởng uy tín lẫn các tựa phim ăn khách. Sự có mặt của các ngôi sao hạng A trong The Batman khiến fan không khỏi nức lòng, bởi họ là bảo chứng cho các màn trình diễn thuyết phục.

Cốt truyện trinh thám khác biệt

Lựa chọn Pattinson vào vai Người Dơi, Matt Reeves nhận định nam diễn viên có khả năng đem đến cho nhân vật khía cạnh khác vốn chưa từng được thể hiện trên màn ảnh: “Sự tập trung và bùng nổ (của Pattinson) đem đến hơi hướng rock and roll, một kiểu ám ảnh đặc thù. Tôi đi xem các phim của cậu ấy và Chúa ơi, chàng trai đó đúng là một con tắc kè hoa”.

Chàng thám tử của chúng ta, mặc cho tài năng, quyết tâm và quyền lực suy cho cùng vẫn là một chân dung đầy khiếm khuyết. Một Bruce Wayne trẻ tuổi, nhiều nhiệt huyết, đáng sợ nhưng cũng đầy tổn thương chính là thứ mà Robert Pattinson hứa hẹn sẽ đánh động cảm xúc của tất cả người xem.

Ý tưởng về một thế giới đồi bại, nơi nhân vật chính một mình ngược dòng để chống lại “thói đời”, cố gắng tạo ra khác biệt theo Matt Reeves, chính là lý tưởng Batman thuần túy. Và trung tâm của những câu chuyện đen tối đó hầu như luôn luôn là thám tử, phải không? Đó là lý do tại sao anh ấy là thám tử vĩ đại nhất thế giới. Câu chuyện trong The Batman, ngoài yếu tố hành động, kinh dị thì cốt lõi là một cuộc trinh thám.

Lấy cảm hứng từ những tác phẩm tâm lý giật gân kinh điển như Se7en, Zodiac hay Prisoners, bộ phim không chỉ là một bom tấn siêu anh hùng cháy nổ mà ở nhiều phân đoạn hứa hẹn một cuộc săn đuổi kiểu mèo vờn chuột nghẹt thở. Cách tiếp cận này nhấn mạnh thực tế rằng Riddler là một mối đe dọa nghiêm trọng, khác xa với hình dung phổ biến rằng đây chỉ là một gã vô hại.

Bữa tiệc hình ảnh, âm thanh chất lượng

Đảm trách phần quay phim của The Batman là cái tên quen thuộc Greig Fraser – nhà quay phim người Úc từng đoạt vô số giải thưởng với Zero Dark Thirty, Lion, Rogue One, Vice... Năm 2020, Fraser giành 1 giải Emmy cho vai trò quay phim trong loạt phim The Mandalorian.

Âm nhạc trong phim do nhà soạn nhạc Michael Giacchino chịu trách nhiệm. Chủ nhân của 1giải Oscar, 1 giải Emmy và 3 giải Grammy từng làm việc cùng hàng loạt đạo diễn và nhà sản xuất tên tuổi như: J. J. Abrams, Brad Bird, Matt Reeves, Pete Docter, Colin Trevorrow, Jon Watts, Drew Goddard, cặp đạo diễn nhà Wachowski, Taika Waititi.

Đây là lần thứ 5 Reeves và Giacchino cộng tác. Thành công của hàng loạt tác phẩm thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel, thương hiệu Mission: Impossible, Jurassic Park, Star Trek, hoạt hình của Pixar… củng cố vị trí của Michael Giacchino như một trong những nhà soạn nhạc phim hiện đại thú vị nhất.

Cơn mưa lời khen từ khán giả và giới phê bình

Trên trang Rotten Tomatoes, The Batman chính thức nhận chứng nhận “cà chua tươi” với 86% điểm đến từ đánh giá báo chí. Nhà phê bình Peter Debruge của Variety cho rằng phim là một tác phẩm “có kết cấu chặt chẽ, bạo lực và đen tối là một trong những phim nổi tiếng tuyệt vời nhất: Điều làm nên sự xuất sắc của tác phẩm là việc giã từ những yếu tố siêu anh hùng”.

Tờ The Hollywood Reporter dành những lời ngợi khen cho diễn xuất của Robert Pattinson, ấn tượng với nét lôi cuốn dữ dội suốt cả bộ phim từ nam tài tử. Đặc biệt trang IGN chấm The Batman số điểm tuyệt đối 10/10.

Clarisse Loughrey nhà phê bình của tờ The Independent cho biết “cuối cùng, chúng ta đã được chiêm ngưỡng “thám tử vĩ đại nhất thế giới” như bước từ trên mặt truyện ra, bằng xương bằng thịt”.

Trên IMDb, phim hiện đang được chấm 9.1/10 với hơn 7.000 lượt người dùng đánh giá.

Nhân dịp khởi chiếu bộ phim The Batman tại Việt Nam từ 4/3, CJ CGV Việt Nam có 1 số quà tặng độc đáo từ phim dành cho độc giả báo VietNamNet tại Hà Nội gồm: đề can, áo pull, móc khóa và truyện tranh The Batman.

Để có cơ hội nhận quà, xin vui lòng trả lời câu hỏi sau:

1. Trước Robert Pattinson, diễn viên nào từng thủ vai Batman?

2. Zoë Kravitz đóng vai gì trong 'The Batman' 2022?

Mail đăng ký xin gửi về địa chỉ: congdong@vietnamnet.vn với tiêu đề: "The Batman" kèm tên, số điện thoại, địa chỉ. Hạn chót nhận thư là hết ngày 10/3. BBT sẽ chọn ngẫu nhiên độc giả trả lời đúng câu hỏi sớm nhất để tặng quà.

Quỳnh An