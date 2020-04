Hãng Paramount vừa thông báo lịch ra rạp mới của phần 7 và 8 'Nhiệm vụ bất khả thi' (Mission: Impossible) của Tom Cruise.

Tom Cruise trong 'Nhiệm vụ bất khả thi'.

Theo đó, phần 7 'Nhiệm vụ bất khả thi' thay vì ra rạp vào 23/7/2021 sẽ công chiếu vào 19/11/2021. Phần 8 cũng sẽ chiếu vào 4/11/2022 thay vì 5/8/2022 như kế hoạch ban đầu. Trước đó, bom tấn 'Top Gun' của Tom Cruise cũng phải thông báo hoãn chiếu vì dịch bệnh.

Hiện tại mọi kế hoạch sản xuất của 'Nhiệm vụ bất khả thi 7' đang bị hoãn lại vì đại dịch Covid-19. Kế hoạch bấm máy tại Venice, Italy không thể thực hiện do đây là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của virus corona. Chính vì không thể bấm máy nên phim chắc chắn sẽ không thể hoàn thành và ra rạp đúng thời hạn ban đầu.

Không chỉ có loạt phim hái ra tiền của Tom Cruise, hàng loạt bom tấn của Hollywood cũng phải điều chỉnh lịch ra rạp mới như:“The Tomorrow World” (23/7/2021), “Paw Patrol” (20/8/2021). “Dungeons and Dragons” cũng bị rời lịch từ 19/11/2021 sang 27/5/2022.

Hàng loạt bom tấn siêu anh hùng cũng mới thông báo lịch ra rạp. “Doctor Strange in the Multiverse of Madness" sẽ công chiếu vào tháng 3/2022 thay vì tháng 11/2021. Phần tiếp theo của "Spider-Man" với sự tham gia của Tom Holland sẽ không ra rạp vào tháng 7/2021 mà chuyển sang tháng 11. Hoạt hình “Spider-Verse” cũng đã đổi lịch từ tháng 4 sang tháng 10/2022.

Tom Cruise trong bom tấn 'Top Gun' mới

