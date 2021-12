Đầu tập 10, mẹ của Jae Guk và Young Eun (Song Hye Kyo) hẹn gặp nhau để làm rõ về mối quan hệ của cả hai. Mẹ Jae Guk đổ lỗi cho Young Eun dụ dỗ Jae Guk khiến anh không thể rời bỏ cô.

Sau cuộc đôi co, mẹ Young Eun đã tìm và nghiêm túc khuyên cô từ bỏ trước khi quá muộn nhưng Young Eun cũng có lý lẽ của riêng mình. Cô sẽ lại đau khổ như 10 năm về trước nếu kết thúc mối quan hệ với Jae Guk.

Sau bao cố gắng chia rẽ, Yoo Jung lại tiếp tục gặp và sỉ nhục Young Eun. Với những lời lẽ xúc phạm nặng nề, Young Eun cũng 'dạy dỗ' lại bằng lý lẽ: "Chị lấy thân phận gì để chỉ trích tôi?", khiến Yoo Jung cứng họng.

Jae Guk (Jang Ki Yong) cũng được mẹ của Young Eun hẹn gặp. Bà cầu xin, mắng, và ép anh rời bỏ con gái mình khiến cô khó xử. Cả hai đều lo lắng và cảm thấy tồi tệ khi gia đình hai bên đều không chấp thuận.

Vài ngày sau, Young Eun đến cửa hiệu chụp ảnh của Jae Guk. Nhìn thấy anh vẫn vui vẻ nở nụ cười với mình, Young Eun tức giận vì anh không đáp trả câu nào khi nghe mẹ mắng chửi. Anh vẫn luôn bao dung với cô những khó khăn phải tự chịu đựng.

Jae Guk yên lặng hứng chịu cơn giận dữ của Young Eun. Sau khi Young Eun nói xong, anh lặng lẽ đáp: 'Anh yêu em'. Lúc này, Young Eun cũng xúc động bày tỏ: 'Anh sẽ mãi mãi là người em yêu'.

Khác với mối tình đang bị 'cả thế giới' phản đối của Young Eun và cuộc sống đang đi vào ngõ cụt của Mi Sook, cô bạn thân Hwang Chi Sook lúc này lại khá suôn sẻ. Cô được Seok Do Hoon tỏ tình lãng mạn. Chi Sook đồng ý vì cả hai đã dành nhiều thời gian tìm hiểu nhau. Cặp đôi phụ của phim những khiến nhiều người 'dở khóc dở cười' vì những tình huống hài hước nhưng không kém phần đáng yêu.

Cái kết nào cho chuyện tình cảm của Young Eun - Jae Guk? Liệu họ có tiếp tục gạt đi những phản đối của gia đình để tiếp tục mối quan hệ này, hay sẽ kết thúc một cách chóng vánh? Những tập tiếp theo của ‘Now, We Are Breaking Up’ sẽ giải đáp những câu hỏi trên.

Những câu nói chân thành của Jae Guk dành cho Young Eun:

