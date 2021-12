Sau khi công khai người yêu với mẹ, Young Eun và Jae Guk vấp phải sự phản đối kịch liệt. Bà yêu cầu họ chấm dứt ngay mối quan hệ trong 'Now, We Are Breaking Up' tập 9.

Sau khi hẹn gặp với mẹ của Jae Guk, Young Eun (Song Hye Kyo) nói chuyện thẳng thắn với bà về mối quan hệ của cả hai. Bà không muốn họ tiếp tục mối quan hệ này, cũng không biết Young Eun tiếp cận Jae Guk là vì tình yêu hay có mục đích gì khác.

Dù niềm nở khi nhìn thấy Jae Guk, mẹ Young Eun không tán thành mối quan hệ của cả hai, đặc biệt khi bà biết Young Eun qua lại với anh trai của Jae Guk 10 năm trước. Cô tâm sự đã suy nghĩ kỹ và nghiêm túc với Jae Guk và mong bà ủng hộ.

Mối quan hệ của cả hai là điều khó chấp nhận với gia đình của cả hai bên.

Mặt khác, sự thật về tai nạn 10 năm trước của Yoon Soo Wan cũng được hé lộ. Shin Yoo Jung đã ngăn cản anh tới buổi hẹn với Young Eun nhưng vẫn bị Soo Wan từ chối và bỏ cô đi. Sau đó, Yoo Jung đã uống thuốc an thần, dằn vặt bản thân rất nhiều.

Shin Yoo Jung chính là ẩn số khó giải nhất cho sự ra đi của Soo Wan

Liên tục bị mẹ Jae Guk (Jang Ki Yong) gây khó dễ, Young Eun đau khổ đến bật khóc. Cô nói yêu Jae Guk nhiều và hối hận vì 10 năm trước lại bi lụy một mối tình chỉ kéo dài 2 tháng. Jae Guk kiên trì ở cạnh và đồng hành cùng Young Eun, hứa không bỏ cô một mình.

Jae Guk và Young Eun đều trao cho nhau những tình cảm chân thật.

Liệu tình cảm chân thành này có được đền đáp xứng đáng? Liệu gia đình của đôi bên có dễ dàng chấp thuận tình cảm này? Mọi nút thắt sẽ được hé lộ trong những tập sắp tới của Now, We Are Breaking Up.

Gặp rất nhiều trắc trở, liệu tình cảm của Young Eun và Jae Guk có trở nên hạnh phúc viên mãn?

Young Eun yếu lòng khóc trên vai Jae Guk:

Bách Văn