Ở tập 11, tình huống dở khóc dở cười xảy ra khi mẹ của Young Eun đòi ly hôn với chồng vì nghĩ ông ngoại tình.

Bị gia đình hai bên cấm cản, mẹ Young Eun (Song Hye Kyo) còn gặp riêng Jae Guk để chỉ trích và bày tỏ thái độ cứng rắn. Quá nhiều áp lực xung quanh khiến Young Eun nản lòng, cô nói: "Hãy mỉm cười và nói chia tay trong hạnh phúc nhé", mở đầu cho tương lai đầy sóng gió của cả hai.

Mẹ của Young Eun rất bức xúc, kiên quyết ép con gái dừng mối quan hệ với Jae Guk.

Công việc, gia đình, tình cảm của Young Eun đều gặp biến cố. Mẹ của Young Eun kiên quyết ly hôn với chồng. Bà cho rằng ông đã ngoại tình, tuy nhiên sau khi phân trần, người ông 'ngoại tình' lại chính là Jae Guk. Sự hiểu lầm này bắt nguồn từ việc ông luôn nhắn tin vui vẻ hàng ngày với Jae Guk dưới tên trong danh bạ là 'Nhân chứng'.

Jae Guk bị hiểu lầm là người đang 'ngoại tình' với bố của Young Eun.

Mẹ của Jae Guk (Jang Ki Yong) và Young Eun vô tình chạm mặt nhau trong nhà vệ sinh. Vì hai mẹ đã có mâu thuẫn từ trước, cộng thêm sự công kích từ mẹ Jae Guk, nói cả hai không cùng tầng lớp khiến mẹ Young Eun bực tức. Bà tiếp tục chửi rủa gia đình Jae Guk 'thối nát từ bên trong, giả tạo', cầu xin anh hãy để con gái mình được yên

Mặc dù Young Eun có ý định chia tay nhưng Jae Guk cố gắng thuyết phục. Anh nghĩ rằng mọi chuyện đều có thể thay đổi theo thời gian, mong cô cố gắng cùng anh. Nhưng Young Eun cho rằng chia tay không phải là hết yêu mà muốn giữ lại những điều tốt đẹp.

Young Eun và Jae Guk rất đau đầu khi hai gia đình xảy ra mâu thuẫn lớn.

Sau mọi chuyện xảy ra, Jae Guk về nhà và giận dữ với mẹ vi không hiểu sao bà có thể nặng lời với Young Eun như vậy. Bà dường như bị ám ảnh về cái chết của Soo Wan nên không quan tâm cảm xúc của Jae Guk. Anh nói rằng nếu mẹ cương quyết, anh mãi mãi không kết hôn.

Sau khi cãi nhau với mẹ, anh chạy đến công ty Young Eun và khóc nức nở. Anh xin lỗi cô liên tục nhưng không nói rõ lý do vì sao. Liệu sự chân thành của Jae Guk có khiến Young Eun thay đổi suy nghĩ? Tập tiếp theo của Now, We Are Breaking Up sẽ giải đáp các thắc mắc còn dở dang.

Jae Guk không kìm chế được cảm xúc sau khi nói chuyện nghiêm túc với mẹ.

Jae Guk xúc động ôm Young Eun sau những khó khăn đã trải qua:

browser not support iframe.

Bách Văn