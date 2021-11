Tập 5 hé lộ nhiều chi tiết bí mật ẩn sâu khi mối quan hệ giữa Young Eun (Song Hye Kyo) và Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong) có nhiều bấp bênh hơn, đặc biệt là về tình trường của Young Eun.

Now, We Are Breaking Up tập 5 hé lộ về chuyện 'tình một đêm' giữa Young Eun (Song Hye Kyo) và Jae Guk (Jang Ki Yong). Mọi thứ đều là chủ đích của Jae Guk vì anh đã phải lòng cô từ trước, còn Young Eun không quan tâm và không muốn nhắc tới chuyện đó.

Hơn nữa, Jae Guk nhận lời tới The One làm việc là tìm cách tiếp cận Young Eun, nhưng Young Eun chỉ quan tâm là công việc. Tới công ty, người Jae Guk làm việc cùng là Chi Sook. Cha của cô ưng ý Jae Guk và mong muốn hai người tiến tới hôn nhân, tuy nhiên Jae Guk lại thẳng thừng từ chối.

Chi Sook cũng đề nghị bắt đầu mới quan hệ chính thức với Jae Guk nhưng anh vẫn cương quyết từ chối vì trong lòng đã có người mình yêu thương.

Về phía Young Eun, dù phớt lờ Jae Guk để tập trung công việc, nhưng anh không ngừng theo đuổi và thuyết phục Young Eun. Tình bạn giữa Young Eun và Chi Sook vì Jae Guk mà ngày càng xa cách, khó có thể hàn gắn lại.

Trong giờ nghỉ giải lao, Jae Guk tìm cách bắt chuyện với Young Eun, mặt đối mặt trong một không gian hẹp. Anh dùng đủ mọi cách lôi kéo cô đi ăn tối. Đúng lúc đó, Chi Hyung (Sehun EXO) xuất hiện và cảnh cáo Jae Guk. Điều này khiến anh ngại ngùng và rời đi ngay lập tức.

Young Eun thực ra có dành tình cảm cho Jae Guk dù luôn tỏ ra lạnh lùng. Khi uống rượu tâm sự với Jae Guk, cô mở lòng chia sẻ tâm tư giấu kín, khiến Jae Guk thấy có thêm hy vọng.

Young Eun có nỗi khổ tâm riêng khi làm ở The One và nếu không có Jae Guk đồng hành cùng, hành trình này sẽ vất vả và gian nan hơn.

Hai người tạm biệt nhau sau khi nhậu xong, có vẻ như Young Eun lại một lần nữa rung động vì Jae Guk.

10 năm trước, lúc Soo Wan yêu Young Eun cũng là lúc chị gái của Jae Guk - Yoo Jung - giao lời đính hôn với Soo Wan. Đó là lời đính hôn theo yêu cầu của gia đình, còn trái tim Soo Wan chỉ hướng về Young Eun. Trong mắt Yoo Jung, Young Eun đáng ghét, không khác nào 'tiểu tam' chen ngang. Chị gái khuyên ngăn Jae Guk nên từ bỏ Young Eun vì quá khứ đau buồn trước đây.

Cuối phim, Jae Guk quyết định tỏ tình với Young Eun, mong cô mở lòng và cho anh cơ hội. Anh hứa sẽ "yêu cho đến giây phút cuối cùng trước khi họ chia tay". Liệu câu nói này của anh có làm trái tim Young Eun rung động? Liệu Young Eun có chịu mở lòng để đón nhận người em trai của người tình đã mất cách đây 10 năm? Mọi nút thắt sẽ được tháo gỡ ở tập 6 của 'Now, We Are Breaking Up'.

