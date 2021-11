Chàng công tử Hwang Chi Hyung (Sehun EXO) trở thành nhân viên đắc lực bên cạnh Young Eun (Song Hye Kyo), thậm chí còn giúp cô người đã ăn cắp bản thảo của mình.

Mở đầu tập 6, Young Eun (Song Hye Kyo) và Oh In Ah cùng nộp bản phác thảo sản phẩm mới cho giám đốc Hwang, chính là bạn thân của Young Eun - Chi Sook. Vô tình bản thảo của hai người giống nhau, đặt ra nghi vấn sao chép giữa hai người. Tuy nhiên, Oh In Ah nộp sớm hơn nên mọi nghi ngờ đổ dồn về Young Eun.

Chi Sook cùng Young Eun vốn có mâu thuẫn chưa thể giảng hòa nên cô dành cho Young Eun những lời lẽ khá nặng nề. Cùng với đó là sự khó hiểu về việc bản thảo bị sao chép càng khiến Young Eun tức giận.

Mối quan hệ ngày càng căng thẳng của Chi Sook và Young Eun.

Hwang Chi Hyung (Sehun EXO) theo dõi hoạt động của các thành viên trong tổ và nhận ra vài người có hành động kỳ lạ. Anh trực tiếp tra hỏi So Young vì nghi ngờ cô sao chép ý tưởng. Anh đã thấy cô lấy gì đó từ tủ của Young Eun.

Tuy nhiên, thủ phạm thực sự lại chính là Sun Joo - nhân viên gắn bó lâu nhất với Young Eun. Sun Joo làm vậy là vì bị In Ah lừa gạt với mục đích xấu. Young Eun cũng không trách Sun Joo mà lập tức tới chỉ trích, mắng In Ah trước mặt nhân viên.

Chi Hyung là người truy tìm giúp Young Eun thủ phạm, tuy nhiên Sun Joo mới chính là thủ phạm thật sự.

Tuy bị sao chép bản thảo, Young Eun vẫn hoàn thành công việc. Lúc này, Jae Guk ở bên cùng cô lên ý tưởng mới và hỗ trợ thiết kế.

Sau khi hoàn thành công việc, cô hẹn Jae Guk đến công viên và quyết định đồng ý lời tỏ tình của Jae Guk Jae Guk xúc động và ôm chặt cô vào lòng. Chuyện tình của họ cũng bắt đầu từ đây.

Sau bao nhiêu kiên trì thì Young Eun cũng đã chấp nhận lời tỏ tình của Jae Guk.

Buổi biểu diễn thiết kế mới thành công nhờ vào khả năng lãnh đạo tài tình và sự nhạy bén của Young Eun. Ngoài ra, nhóm cô cũng lấy lại được phong độ và nhận được nhiều lời khen của công ty. Mọi hiểu nhầm giữa cô và nhân viên cũng dần hóa giải.

Tuy nhiên, sau buổi biểu diễn, cô đột nhiên nhận được cuộc điện thoại từ số của Soo Wan - người bạn trai đã qua đời từ 10 năm trước. Đây là chi tiết khá khó hiểu khi Young Eun không biết ai là người đang gọi. Điều này liệu có ảnh hưởng gì tới chuyện tình vừa chớm nở của Young Eun và Jae Guk? Tập tiếp theo của 'Now, We Are Breaking Up’ sẽ giải đáp phần nào những bí ẩn ẩn sâu trong nhân vật Young Eun.

Số máy gọi tới Younng Eun là của Soo Wan, người tình cũ mất cách đây 10 năm vì tai nạn giao thông.

Bách Văn