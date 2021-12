Dù gặp nhiều thách thức, cặp đôi Young Eun - Jae Guk vẫn dành cho nhau tình cảm chân thật. Sehun EXO cũng có tiến triển với đồng nghiệp cùng công ty.

Young Eun và Jae Gukd ôm nhau ngọt ngào:

Mở đầu tập 7, Jae Guk (Jang Ki Yong) đã có buổi ăn tối cùng mẹ và Shin Yoo Jung - chính là người đã đính hôn với người bạn trai quá cố của Young Eun (Song Hye Kyo).

Trong bữa ăn, Yoo Jung cố tình gợi nhắc nhiều về Young Eun cũng như kích mẹ của Jae Guk hỏi về bạn gái của anh. Tuy nhiên, anh đã cảnh cáo cô nói ít lại và không đề cập về chuyện này vì chưa phải lúc thích hợp.

Jae Guk rất khó chịu với hành xử của Yoo Jung, yêu cầu cô dừng trò này lại.

Gây khó dễ tới Jae Guk chưa đủ, Yoo Jung còn làm phiền cả Young Eun. Cô tìm gặp Young Eun để nhắc về chuyện em trai và chuyện quá khứ đau buồn của cô.

Young Eun hỏi Jae Guk về danh tính của người phụ nữ này. Mọi chuyện vỡ lẽ ra khi Jae Guk thừa nhận rằng trong thời gian yêu Young Eun, người yêu quá cố cùng Yoo Jung đã được đính hôn với nhau. Mọi ký ức tốt đẹp về bạn trai cũ giờ chỉ còn là những hận thù và bứt rứt trong lòng.

Dù bị 'tấn công' tinh thần bởi Yoo Jung, cặp đôi Jae Guk và Young Eun vẫn luôn ở bên cạnh nhau.

Chi Hyung (Sehun EXO) dường như cũng bắt đầu thể hiện tình cảm với So Young - đồng nghiệp cùng phòng với anh. Khi đứng trước Hyerin - người yêu cũ của Chi Hyung, anh đã ngay lập tức nhìn sang So Young và vội vàng giải thích rằng giữa hai người giờ chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp. Hành động khá vụng về này của Chi Hyung khiến ai cũng hoang mang và khó xử.

Mặt khác, cặp đôi Do Hoon và Chi Sook cũng tiến triển khá êm đẹp. Lúc này, Chi Sook cũng không né tránh Do Hoon nữa mà càng ngày càng thân thiết với nhau hơn. Dù nhiều lúc vẫn hay "khẩu chiến" qua lại nhưng điều này càng giúp mối quan hệ này đi lên một cách tích cực.

Hai cặp đôi phụ của phim bắt đầu có những tiến triển mới mẻ.

Tình cảm của Jae Guk và Young Eun dành cho nhau rất ngọt ngào trong những ngày đầu mới yêu. Sau nhiều lần "thử lòng", Young Eun cũng nhận ra tình cảm chân thật từ Jae Guk.

Ngoài ra, Young Eun cũng đã kể cho Jae Guk về việc nhận được cuộc điện thoại từ người anh trai quá cố. Jae Guk ngay lập tức nghi ngờ Yoo Jung đã có ý đồ xấu với bạn gái mình nên đã đi kiểm tra. Anh đến gặp Yoo Jung và gọi điện vào số máy của anh trai thì điện thoại trong túi xách của cô đổ chuông. Jae Guk một lần nữa vô cùng thất vọng về hành động này của Yoo Jung.

Tình cảm của cặp đôi chính diễn biến tốt đẹp, dù có bị Yoo Jung cản đường nhiều lần

Để kết thúc sự quấy rối của Yoo Jung, Jae Guk quyết định sẽ gọi điện nói với mẹ về cô bạn gái Young Eun của mình. Đón nhận tin đó với ánh mắt ngỡ ngàng, liệu phản ứng cuối cùng của mẹ Jae Guk là gì? Nút thắt này sẽ được hé mở ở tập 8 của ‘Now, We Are Breaking Up’.

