Khán giả và truyền thông vẫn dành sự quan tâm lớn cho "Now, We Are Breaking Up" bất chấp những tranh cãi về nội dung phim hay cặp đôi nam nữ chính.

Theo On, phim Now, We Are Breaking Up là "hiện tượng màn ảnh" Hàn Quốc và Châu Á trong thời điểm cuối năm 2021. Sau 6 tập phát sóng, phim gặt hái được nhiều thành tích đáng nể dù cũng vướng không ít tranh cãi tiêu cực về nội dung cũ, diễn xuất không đột phá của cặp đôi chính.

Phim 'Now, We are breaking up' đứng đầu ở nhiều bảng xếp hạng về chỉ số rating và mức độ quan tâm truyền thông.

Theo Good Data Corporation - cơ quan phân tích dữ liệu truyền hình, phim xếp hạng nhất trong lượt tìm kiếm tại thị trường Hàn Quốc trong hai tuần liên tiếp. Các cụm từ liên quan như 'Now, We Are Breaking Up – Song Hye Kyo”, “Thời trang Song Hye Kyo trong phim”, “Song Hye Kyo khóc trong Now, We Are Breaking Up”... luôn lọt top cao, được cư dân mạng đặc biệt quan tâm.

Ở nền tảng video ViKi, phim đã đứng đầu tại 5 thị trường lớn bao gồm Châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Ấn Độ và Châu Đại Dương. Ngoài ra, phim đã đứng vị trí đầu tiên ở một số khu vực ở Đông Nam Á bao gồm Hong Kong và Thái Lan, theo thống kê từ Viu. Trên nền tảng VieON của Việt Nam, phim với tựa Việt: Bây giờ, chúng ta đang chia tay cũng đứng ở vị trí số 1 trong Top 10 phim/chương trình hot nhất.

Hình tượng vai diễn quen thuộc khiến Song Hye Kyo bị đánh giá "một màu".

Song Hye Kyo - nữ chính của phim đứng đầu trong chủ đề về dàn diễn viên phim truyền hình trong ba tuần liên tiếp. Theo tờ Newsen, lương của diễn viên trong phim là 200 triệu won (169.000 USD) mỗi tập. Đây cũng là mức thù lao cao kỷ lục và cao nhất hiện nay đối với một nữ diễn viên tại Hàn Quốc.

Trong phim, Song Hye Kyo đóng Ha Young Eun - trưởng nhóm thiết kế của công ty thời trang. Cô xinh đẹp, tài năng và có phong cách thời thượng. Cuộc sống vốn bình lặng của cô bị xáo trộn khi gặp nhiếp ảnh gia Yoon Jae Kook (Jang Ki Yong) giàu có và quyến rũ.

Phim hút khán giả bởi những phân đoạn tình cảm của cặp đôi chính.

Tác phẩm do Lee Gil Bok đạo diễn, khởi quay từ hồi tháng 4, đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Song Hye Kyo sau ly hôn. Sau phim này, Song Hye Kyo lần lượt quay phim Glory (đề tài trả thù) và một phim thể loại giật gân.

Thúy Ngọc