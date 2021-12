Mới yêu nhau được thời gian ngắn, Young Eun và Jae Guk phải xa nhau vì anh sắp sang Pháp làm việc.

Ở tập 8 của 'Now We Are Breaking Up', sau cuộc điện thoại thông báo về người yêu hiện tại với mẹ, Jae Guk đã bị mẹ kịch liệt phản đối, ngăn cản. Anh đáp lại bằng câu trả lời thắng thắn về tình cảm, bằng mọi giá phải ở cạnh Young Eun (Song Hye Kyo).

Mẹ của Jae Guk không tán thành cho chuyện tình cảm của con mình.

Jae Guk (Jang Ki Yong) thông báo với Young Eun rằng anh sẽ sang lại Pháp một thời gian. Hai người sẽ phải tạm xa nhau khi tình yêu vừa mới chớm nở. Anh hỏi cô có muốn đi cùng không nhưng một vài trở ngại khiến Young Eun từ chối.

Jae Guk đột ngột thông báo tin mình sắp sang Pháp, bỏ lại Young Eun ở lại một mình tại Hàn Quốc.

Ngoài ra, Shin Yoo Jung gây khó dễ và tuyên bố muốn hủy hoại sự nghiệp thiết kế của Young Eun. Cô dành nhiều thời gian để 'bày mưu tính kế' gây khó dễ với Young Eun.

Cô cho người sắp xếp Young Eun phải đi riêng với một đối tác nam, không ngờ bị Young Eun từ chối, giữ thái độ cẩn trọng để không bị hiểu lầm. Jae Guk cũng giúp cô bớt khó khăn trong công việc, tìm những đối tác lớn hơn.

Khó khăn nối tiếp khó khăn, Young Eun vẫn vượt qua và mạnh mẽ đi tiếp cùng sự ủng hộ của người bạn trai.

Người bạn thân Jeon Mi Sook bị phát hiện mắc ung thư và rất khó để chữa khỏi nên Young Eun quyết định ở lại Hàn Quốc để chăm sóc. Mi Sook ngày càng yếu đi nhưng người chồng không quan tâm, chăm sóc hay biết về bệnh tình của cô.

Tình cảm của cặp đôi chính Young Eun - Jae Guk luôn nóng lên trong từng tập. Young Eun hẹn gặp riêng Jae Guk, chủ động hôn say đắm bạn trai mình. Dù bất ngờ với lần chủ động này, anh vẫn cùng Young Eun trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy.

Những cái ôm hôn đầy hạnh phúc của Young Eun - Jae Guk.

Tập 8 khép lại bằng cuộc gọi của mẹ Jae Guk tới Young Eun. Bà hỏi về những câu chuyện liên quan đến Soo Wan - tình cũ quá cố của cô, cũng chính là anh trai của Jae Guk. Khó khăn gì sẽ xảy đến với Young Eun? Tập 9 của ‘Now, We Are Breaking Up’ sẽ hé lộ điều này.

Nụ hôn táo bạo giữa chốn đông người của Young Eun:

Bách Văn