Hoàng Hải, nam diễn viên thủ vai Luân trong 'Đừng bắt em phải quên' nói cả 4 con của anh rất thích nhân vật Duy và Ngọc.

Diễn viên Hoàng Hải coi Quỳnh Kool như con gái.

Ngay từ đầu Luân đã phản ứng thì hết phim từ lâu rồi

- Vai Luân của anh nhận được phản hồi thế nào từ khán giả? Họ giận giữ, đồng cảm, khen ngợi hay ném đá?



Trước tôi cũng có hay đọc báo mỗi ngày cập nhật thông tin rồi xem có gì liên quan mình không. Gần đây tôi được 'xúi chơi facebook, thế là có thêm một nơi nữa để tương tác với khán giả. Đọc fanpage của phim Đừng bắt em phải quên của VTV, rồi đồng nghiệp, anh chị em ekip làm phim… xem mọi người nói gì, phản ứng như thế nào về bộ phim. Tôi thấy khen có, chê có, đồng cảm có mà ném đá cũng có. Lúc đầu khi chưa có nhiều diễn biến như bây giờ, tôi thấy mọi người có vẻ cũng ức chế lắm.

Thế nhưng mấy tập gần đây theo diễn biến kịch bản, khi mọi tình tiết trở nên căng thẳng hơn, cái gì đến cũng phải đến, các nhân vật có diễn biến tâm lý và hành động thay đổi, điển hình như nhân vật của tôi, Luân đã 'bật' lại và 'bóc mẽ' Linh… Tôi thấy khán giả hả hê, bớt ức chế hơn và có nhiều phản hồi tâm lý tích cực hơn đối với bộ phim. Tất cả những diễn biến đó thực ra ekip làm phim đã đoán trước được. Chúng tôi hy vọng rằng những tập tiếp theo khán giả vẫn ủng hộ, đón xem và vẫn có phản ứng bộ phim mới thực sự có ý nghĩa.



- Thú thực với anh ban đầu khi xem tôi rất khó chịu với nhân vật Luân, quá khách sáo với vợ, nhiệt tình thái quá với vợ bạn. Bản thân anh có lúc nào khó chịu với nhân vật mình đóng?



Bạn thấy Luân vô tư quá mức đúng không? Chuyện ngoài đời có hay không tôi nghĩ xã hội có nhiều kiểu người và cũng có nhiều câu chuyện. Chúng ta không thể biết được là có hay không trừ khi trên mạng có một câu chuyện nào đó tương tự. Thực ra khi mới đọc kịch bản vai này chính bản thân tôi cũng có những suy nghĩ riêng, có diễn biến tôi đồng tình, có diễn biến nghĩ sẽ làm khác. Thế nhưng khi biết được cốt lõi của vấn đề, tôi cũng có chút thay đổi những suy nghĩ đó. Nếu đối với một người mình quá đỗi yêu thương và trân trọng, trước kia để được yêu và lấy cũng rất vất vả và khó khăn tôi nghĩ ông Luân có một chút 'rụt rè', sợ 'mất lòng vợ' cũng là lẽ thường.

Nếu các bạn để ý, tất cả các tình tiết của Linh với Luân, Linh có nói gì 'tà lưa' Luân hay làm đủ mọi hành động thế này thế kia thì vì Luân tin vào sự lý trí của mình. Anh ta lịch sự, tôn trọng phụ nữ nên cứ biểu hiện sự nhã nhặn nhẹ nhàng đó. Thế nhưng khi Linh nói gì không tốt về Ngân vợ mình Luân sẽ có phản ứng khác ngay.

Căn bản Luân rất yêu vợ và coi gia đình là trên hết. Đỉnh điểm là khi Luân nói về việc Ngân có người đàn ông khác, tìm cách chia rẽ tình cảm của ông với vợ, đi quá giới hạn Luân cũng không thể bỏ qua thêm nữa. Đấy là lý do Luân có màn 'bóc mẽ' Linh khiến khả giả vô cùng hả hê sau tất cả những nhường nhịn, vô tư và tử tế trước đây.

Nhân vật Luân của Hoàng Hải dần chiếm cảm tình của khán giả sau những ức chế ban đầu.



- Các tập gần đây Luân thực tế hơn, đối đáp lại Linh để bảo vệ gia đình, anh có thích nhân vật mình phát triển theo hướng này? Bản thân anh có góp ý với đạo diễn hay thay đổi nhân vật so với kịch bản ban đầu?



Thực ra khi ở phim trường, thực hiện các cảnh quay chúng tôi luôn luôn có sự trao đổi giữa đạo diễn để đưa ra nhiều cách thể hiện, cách diễn làm sao để diễn viên có thể diễn vai đó tốt nhất. Chúng tôi luôn bàn với nhau nhiều phương án. Sau đó, dựa vào tính hợp lý của toàn bộ kịch bản mà đạo diễn sẽ quyết định. Như phim này, đạo diễn Vũ Minh Trí cũng là người kỹ tính lắm, may tôi với Trí là anh em thân thiết, quá hiểu nhau rồi nên làm việc với nhau rất dễ.



Việc phát triển về phản ứng của nhân vật Luân gần đây tôi thích chứ. Như tôi đã nói là ban đầu diễn biến phim chưa căng thẳng nên cũng có một phần suy nghĩ giống như mọi người... Thế nhưng cái gì cũng có lý do của nó, nếu ngay từ ban đầu mà Luân đã phản ứng như thế này chúng ta hết phim từ lâu rồi (cười lớn).

Diễn biến phim cũng giống như tính cách của con người hay những tình tiết trong cuộc sống cả, phải đi từ cái bình thường cho đến cái 'hơi bất bình thường', rồi lại tới cái 'rất bất bình thường' mới đẩy đi tới cao trào, giải quyết và khiến khán giả hả hê. Tôi nghĩ những diễn biến tiếp theo sẽ còn khiến cho khán giả có nhiều phản ứng hơn nữa. Vì phim chưa chiếu tới nên tôi chẳng thể tiết lộ được, các bạn cứ xem đi...

Hoàng Hải cho biết 2 con lớn của anh rất thích cặp Duy và Ngọc.

Duy và Ngọc giống như 2 đứa con lớn nhà tôi

- Nghe nói anh có cảnh phim xúc động với Quỳnh Kool đến mức khóc thật? Đóng phim với các bạn trẻ bằng tuổi con mình anh thấy thế nào?



Duy và Ngọc giống như 2 đứa con lớn nhà tôi, thành ra bảo là phim mà nhiều khi cứ giống như là cảm xúc thật, vì thế mới có cảnh xúc động quá mà khóc như thế. Đoạn tôi rơi nước mắt là cảm giác rất chân thực. Lúc đó tôi nghĩ nếu con gái tôi rơi vào cảnh ấy thì như thế nào? Vậy là tôi rơi nước mắt. Lớp diễn viên già có nhiều kinh nghiệm nhưng lớp diễn viên trẻ họ lại có thanh xuân.

Lúc diễn với họ, tôi giống như được sống lại ngày xưa, tuy có hơi ngô nghê, thiếu kinh nghiệm nhưng lại đầy sự tươi trẻ. Tôi luôn tôn trọng tất cả các bạn diễn, dù đó là vai chính hay vai phụ, là người lớn tuổi hay trẻ tuổi. Họ là đồng nghiệp của mình mà! Các diễn viên diễn chung với nhau mới làm nên một bộ phim. Với phim này tôi chỉ thấy vui thôi, ngoài tình cảm như là cha con với họ ra đoàn phim chúng tôi lại vui nữa. Làm phim cứ vui thế này tôi nghĩ mình cứ làm đến già.

- Các con anh có xem phim của bố? Có bạn nào thích nhân vật Duy - Ngọc thay vì vai của bố không?

Các con tôi rất hay xem phim của tôi. Tôi có những 4 đứa cơ, nhưng 2 bé nhỏ nhất cũng chưa hiểu nhiều lắm. Hai con lớn năm nay cũng 20, 22 tuổi rồi. Khi xem phim này, cả 2 đứa cũng hay tâm sự với tôi là đều rất thích nhân vật Duy và Ngọc. Chúng có tính cách khá giống với nhân vật Duy và Ngọc.

Con trai tôi là người thẳng tính, ít nói và kiên quyết, muốn gì cũng thực hiện đến cùng nên đối với nhân vật Duy giống như có sự tương thông. Còn cháu gái tính cách có vẻ còn giống nhân vật Ngọc hơn, cũng trạc tuổi, lại rất tình cảm, yêu thương gia đình, bố mẹ, anh chị em. Mỗi tội khác Ngọc ở chỗ, Ngọc là con một còn con tôi có anh chị em thôi. Chính vì thế nên khi làm phim tôi mới có cảm giác Ngọc giống như con gái tôi là vì thế.

Hai diễn viên Quỳnh Kool, Thanh Sơn tạo nên chuyện tình tươi mới trên màn ảnh.

- Anh thấy sao khi 2 diễn viên Quỳnh Kool và Thanh Sơn đang rất hot và được khán giả quan tâm hơn tuyến nhân vật của mình?



Bạn đang sợ tôi buồn à? Câu chuyện tình yêu giới trẻ đầy tươi mới đến tôi còn thích nữa là. Tôi không muốn nói mấy điều khiên cưỡng hay hoa mỹ quá. Tôi chỉ muốn những bài báo viết lên cũng sẽ đều thể hiện được ra con người thật của tôi. Tôi quý và mừng cho các bạn trẻ, thật đấy!

Một bộ phim hay bất kỳ một tác phẩm gì ra đời nó cũng đều có nhiều tình tiết, nhiều câu chuyện. Tất cả những thứ đó, nhân vật chính, nhân vật phụ, kể cả bà bán nước, anh hàng xén vai chỉ vài giây xuất hiện trong phim hay cảnh quay ở chỗ này, chỗ kia… các mắt xích được hòa quyện với nhau mới khiến cho bộ phim, tác phẩm đó có một cái nhìn toàn diện, mới tạo được hiệu ứng của phim.



Ai cũng đều có những khán giả của riêng mình, có những tình cảm rất riêng. Mỗi ngày tôi đều trả lời comment và inbox không hết được trên facebook, trả lời báo chí... Tôi cũng đã có được bao nhiêu tiếng cười, bao nhiêu nước mắt của khán giả mấy chục năm nay rồi. Điều mà tôi mong nhất sau này là Quỳnh Kool, Thanh Sơn hay Quách Thu Phương, Kim Oanh, Hoàng Hải… sẽ vẫn là những cái tên được khán giả nhắc đến, được mời tham gia các dự án tiếp theo là vui rồi.

Hoàng Hải trong phim 'Đừng bắt em phải quên'

