Kim Hee Ae - nữ chính của bộ phim đang gây sốt "Thế giới hôn nhân" là một tượng đài nhan sắc của Hàn Quốc và tới nay vẫn chứng minh được điều đó.

Thế giới hôn nhân (The World of the Married) ngay từ khi lên sóng tập đầu tiên vào ngày 27/3 đã làm nên lịch sử cho đài jTBC với mức rating kỷ lục ngay từ tập 1 mà chưa một bom tấn nào của nhà đài này có thể làm được.

Ngoài nội dung hấp dẫn về thế giới hôn nhân, phim cũng thu hút sự chú ý qua cách diễn xuất chuyên nghiệp của nữ chính Kim Hee Ae. Cô đã hoàn toàn thuyết phục người xem bởi diễn xuất tinh tế và lôi cuốn.

Dù năm nay đã bước sang tuổi 53, Kim Hee Ae vẫn không ngại ngần hy sinh vì vai diễn, sẵn sàng đóng những cảnh quay nóng bỏng. ''Thế giới hôn nhân'' cũng đánh dấu màn tái xuất màn ảnh nhỏ của Kim Hee Ae sau 4 năm kể từ phim Second To Last Love chiếu năm 2016.

Kim Hee Ae sinh năm 1967 tại Hàn Quốc được biết đến nhiều nhất với các vai chính trong các bộ phim truyền hình như Con trai và con gái, Tình yêu hoàn hảo, Người phụ nữ của chồng tôi... Nhờ sự chăm chỉ và hết mình cho nghệ thuật, cô được vinh danh ở nhiều lễ trao giải danh giá, “ẵm” về gần 20 giải thưởng lớn nhỏ.

Kim Hee Ae vốn nổi tiếng là diễn viên luôn hết mình vì vai diễn và đặc biệt là không ngại cảnh nóng. Cô thường được 'chọn mặt gửi vàng' trong những bộ phim về đề tài ngoại tình, với mẫu nhân vật nặng tâm lý, gặp nhiều trắc trở trong tình cảm.

Với ngoại hình xinh đẹp, nữ diễn viên từng là tượng đài nhan sắc một thời của màn ảnh Hàn. Ở tuổi 53, nữ diễn viên vẫn trẻ trung, gợi cảm. Kim Hee Ae cũng từng chia sẻ, ở tuổi này cô không chạy theo các chế độ ăn kiêng mà chỉ thực hiện ăn uống khoa học phù hợp với bản thân và uống nhiều nước để duy trì sắc đẹp.

Về đời tư, "ảnh hậu" Kim Hee Ae và ông xã Lee Chan Jin tổ chức hôn lễ năm 1997. Chồng nữ diễn viên là giám đốc điều hành của Dreamwiz - một công ty lớn ở Hàn Quốc. Năm 2007, sau 10 năm chung sống, Kim Hee Ae bị đồn ly hôn với chồng. Tuy nhiên hiện tại cả hai người vẫn đang hạnh phúc cùng 2 cậu con trai.

"Thế Giới Hôn Nhân" khai thác chủ đề ngoại tình, xoay quanh cuộc hôn nhân nhiều sóng gió của nữ bác sĩ gia đình Sun Woo (Kim Hee Ae đóng). Sun Woo sớm nếm trái đắng khi chồng cô - Lee Tae Oh (Park Hae Joon) ngoại tình, phản bội vợ con. Quá đau khổ, nữ bác sĩ quyết tâm lên kế hoạch trả thù chồng cùng bồ nhí của anh. Phim gây sốt không chỉ vì nội dung hấp dẫn, đề cập đến đề tài nóng hổi được nhiều người quan tâm mà còn bởi những cảnh nóng của các nhân vật trên màn ảnh. Đây cũng là bộ phim hiếm hoi đề tài gia đình của truyền hình Hàn bị gắn mác 19+. Bộ phim hiện đang có tỷ suất người xem cao thứ hai trong lịch sử JTBC và hiện đang là bộ phim có tỷ suất người xem cao thứ ba trong lịch sử truyền hình cáp Hàn Quốc. Phim phát sóng vào 21h (giờ Việt Nam) thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình jTBC.

