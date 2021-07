Khán giả Hàn Quốc cho rằng phim "Nevertheless" có quá nhiều cảnh ân ái, khiến họ ngại ngùng khi xem phim cùng gia đình.

Tối 10/7, tác phẩm truyền hình Nevertheless của Han So Hee và Song Kang lên sóng tập 4. Sau bốn tập, hai nhân vật chính đã rơi vào mối quan hệ mập mờ, không hẳn là hẹn hò nhưng lại có quan hệ thể xác.

Cảnh ân ái của hai nhân vật chính là Yoo Na Bi (Han So Hee) và Park Jae Eon (Song Kang) được mô tả cặn kẽ, từ những phân cảnh ôm hôn ở phòng khách, tới phòng bếp và giường ngủ.

Khi tỉnh dậy trong vòng tay của người đàn ông không phải bạn trai, nhân vật của Han So Hee nói: "Tôi đang hành động một cách điên rồ. Nhưng tôi phải làm sao đây, khi bản thân lại thích mối quan hệ thế này".

Khán giả Hàn Quốc cho rằng phim Nevertheless đang rơi vào tình trạng bội thực cảnh ân ái.

Trước những phân cảnh thân mật trong tập 4, khán giả Hàn đã có phản ứng trái chiều. Nhiều người cho rằng phim quá cởi mở, táo bạo và bội thực cảnh ôm hôn, tiếp xúc da thịt. "Tôi thậm chí không thể đếm nổi xem họ đã ôm hôn bao nhiêu lần", một khán giả bình luận trong bài đăng tường thuật tình tiết phim.

Nhiều khán giả khác phàn nàn rằng phim có quá nhiều cảnh ân ái, khiến họ cảm thấy ngại ngùng khi xem phim cùng gia đình. Ngoài ra, nhiều người còn cho rằng phim đang cổ xúy trào lưu friends with benefit - bạn tình, gặp gỡ vì nhu cầu tình dục mà không có tình yêu.

Nevertheless được chuyển thể từ webtoon cùng tên, cốt truyện xoay quanh hành trình cảm xúc của Yoo Na Bi - cô gái từng bị tổn thương vì tình yêu, nhưng vẫn muốn tìm kiếm những mối quan hệ để khỏa lấp cô đơn. Nam chính trong phim là Park Jae Eon, người đàn ông không quá thích thú chuyện hẹn hò và mở lòng với phụ nữ, nhưng vẫn thích tán tỉnh những cô gái đẹp xung quanh.

Yoo Na Bi và Park Jae Eon gặp gỡ, nảy sinh quan hệ thân mật khi chưa xác nhận quan hệ tình cảm. Hai người liên tục "lên giường" khi chưa có bất kỳ danh phận chính thức nào như người yêu, bạn trai. Chi tiết truyện khiến khán giả Hàn phản ứng, cho rằng giới trẻ không nên chạy theo trào lưu này.

Han So Hee và Song Kang đều sinh năm 1994. Nữ diễn viên 27 tuổi từng là người mẫu ảnh và nổi lên sau vai "tiểu tam" trong phim Thế giới hôn nhân. Trong khi đó, Song Kang trở thành gương mặt được yêu mến sau phim Love Alarm, Sweet Home. Chứng kiến những màn tương tác quá ăn ý, ngọt ngào trong Nevertheless, khán giả đang nghi ngờ Song Kang và Han So Hee "phim giả tình thật".

(Theo Zing)