'Ròm', bộ phim từng gây xôn xao khi bị phạt 40 triệu đồng dù thắng giải cao tại Busan sẽ ra mắt khán giả Việt Nam từ 31/7.

Trailer bản quốc tế của 'Ròm'

Tháng 10/2019, phim Ròm của đạo diễn Trần Thanh Huy bị Bộ VHTT&DL xử phạt hành chính 40 triệu vì đã "phát hành phim khi chưa được phổ biến, đã gửi phim tham dự LHP quốc tế Busan khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép phổ biến". Trước đó bộ phim này được xướng tên ở hạng mục New Currents dù nhà sản xuất đã gửi thư xin không tham dự LHP Busan 2019.

Sau khi chính thức được cấp giấy phép phát hành, bộ phim Ròmcủa đạo diễn Trần Thanh Huy thông báo ngày khởi chiếu tại Việt Nam vào cuối tháng 7 tới đây.

Cảnh trong phim 'Ròm'.

Ròm được Trần Thanh Huy phát triển từ 16h30 – phim ngắn từng đạt giải Cánh Diều Vàng 2012 và được chiếu trong hạng mục Góc phim ngắn của LHP Cannes 2013. Phim khai thác chủ đề về người lao động nghèo, đặc biệt là những trẻ em, thiếu niên đường phố. Trần Thanh Huy mất 8 năm ròng rã theo đuổi dự án và cuối cùng đã đến ngày giới thiệu bộ phim tới khán giả yêu điện ảnh trong nước.

Lấy bối cảnh một khu chung cư cũ đang chờ giải tỏa tại Sài Gòn, Ròm kể câu chuyện về cuộc sống của những người dân lao động nơi đây. Họ đều chơi số đề với hy vọng kiếm được một khoản tiền lớn để đổi đời. Ròm là cậu bé làm “cò đề” để kiếm sống qua ngày, chuyên tư vấn cho người dân những con số may mắn để họ có cơ may trúng đề. Tuy nhiên, Ròm phải cạnh tranh sống còn với Phúc – một tay cò đề giang hồ cùng khu để giành giật từng “khách hàng”. Dù có một cuộc sống vất vả nhưng Ròm vẫn rất lạc quan. Cậu luôn say mê tính toán các con số với mong ước kiếm được nhiều tiền để đi tìm cha mẹ đã thất lạc của mình.

'Ròm' giành giải cao nhất tại LHP ở Hàn Quốc nhưng cũng đồng thời bị nhận án phạt tại Việt Nam.

“Tôi muốn tạo nên hơi thở cuộc sống bằng việc để các diễn viên dường như hòa nhập hẳn vào câu chuyện của phim, những lời thoại hay tình huống trong phim đều được xây dựng tự nhiên và gần gũi nhất như đời thường”, Trần Thanh Huy chia sẻ về bộ phim.

Là phim Việt đầu tiên giành giải cao nhất tại LHP Busan – một trong những liên hoan phim lớn nhất châu Á, Ròm khiến khán giả trong nước nóng lòng chờ đợi ngày được thưởng thức. Đạo diễn Trần Thanh Huy cũng có những cảm xúc rất đặc biệt trước ngày Ròm ra rạp: “Tôi đã trải qua một chặng đường dài cảm xúc với Ròm, từ điểm đáy đến đỉnh cao châu Á. Nhưng cảm giác nôn nao chờ đợi khán giả quê nhà đón nhận bộ phim vẫn rất khác, bởi đây là tác phẩm được tôi tâm huyết xây dựng dựa trên những gì gần gũi và quen thuộc nhất với người dân Việt Nam".

Ròm dự kiến công chiếu trên toàn vào ngày 31/7/2020.

Mỹ Anh