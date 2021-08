Nữ diễn viên lên tiếng bênh vực vai Hoàng My của cô cũng như bộ phim 'Hãy nói lời yêu' trước những ý kiến tiêu cực.

Quỳnh Kool vào vai nhân vật Hoàng My trong 'Hãy nói lời yêu' với quá nhiều nước mắt.

- 'Hãy nói lời yêu' vừa kết thúc, tôi đánh giá cao vai My của bạn vì có quá nhiều cảnh tâm lý nặng nhưng thấy vai này quá bi kịch, không chỉ làm khó diễn viên mà cũng khiến khán giả xem phim bức bối vì "thấy mặt diễn viên là thấy khóc". Điều bạn hài lòng - chưa hài lòng về vai diễn này là gì?

Tôi cũng đã từng đặt câu hỏi với đạo diễn và mọi người. Khi tôi biết những mặt tối của xã hội, của những gia đình khác và qua quan sát tìm hiểu thì thấy còn có rất nhiều những bi kịch ở xã hội hiện nay còn kinh khủng hơn nhiều trên phim. Ở góc độ của mình tôi thấy lên phim cũng sẽ có sự cường điệu hơn một chút để tăng kịch tính.

Nó một phần phản ánh sự ích kỷ trong mỗi con người, điều đó có thể là tốt, có thể là xấu vì tốt với người này nhưng lại xấu với người kia và ngược lại. Phần tính cách bên trong mỗi con người đều được thể hiện qua từng nhân vật và khán giả là người quan sát được tất cả mọi chuyện dưới góc độ người xem. Tuy có nặng nề về tâm lý nhưng dưới góc độ người đảm nhiệm vai My, tôi nhận thấy rằng trong mỗi người chúng ta ai cũng đều chỉ nghĩ cho bản thân Mình. Mọi thứ đều được đẩy đến cao trào để chúng ta cùng nhìn lại những thứ mà chính mình từng khăng khăng cho rằng bản thân mới đúng. Vậy mình có hạnh phúc, có vui không và nghĩ đến cảm giác của người khác không?

My đâu phải là bà Hoài mà có thể hiểu được tâm lý của mẹ. Từ bé đến lớn cô ấy luôn nhìn thấy cảnh mẹ dùng tiền chi phối mọi thứ và nó đã hằn sâu vào tâm trí. Vì thế My mặc định cho rằng mẹ đang diễn cho với mình. Ngược lại, bà Hoài cũng thế cứ nghĩ mọi việc mình làm là tốt cho con. Không thể phủ nhận mẹ nào cũng yêu con và hãy nhìn xem cảm xúc của bà Hoài khi đã mang hết tiền giúp đỡ mẹ Phan, cứu lấy tính mạng của người mà mẹ suýt nữa đã khiến họ phải chết. Bà Hoài đã dành tình yêu thương đến phút cuối cùng cho con gái mình. Trong suốt 34 tập phim bà chưa bao giờ có được cảm giác đó. Nhưng nếu My nhìn ra được mẹ làm tất cả vì muốn tốt cho mình thì đâu còn là phim nữa?

Gần hết phim vai của Quỳnh Kool vẫn gặp bi kịch.

- Nói vậy có phải là bạn đã quá bênh vực cho phim và vai diễn của mình? Theo Quỳnh phim muốn gửi đi thông điệp gì?



Mỗi người trong phim đều không chịu cùng nhau chia sẻ, chỉ có sự phán xét và chỉ trích. Tất cả những điều này tôi tin rằng biên kich và đạo diễn đã có cái nhìn chiều sâu vào các tuyến nhân vật để tất cả nhận ra cuộc đời không ai biết trước điều gì sẽ đến nên hãy biết trân trọng nhau từng giây từng phút, hãy nói lời yêu khi còn có thể. Đó là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta sẽ phải trả giá cho những việc làm của mình.

Tôi đã dùng tất cả sự thấu hiểu của mình để nhập tâm vao vai My. Có thể cô ấy cũng đã sai trong chính cách suy nghĩ được tạo dựng từ cách dạy dỗ của bố mẹ mình cho đến sự nông nổi của tuổi trẻ và thiếu trải đời nên bài học nhận được quá nặng nề nhưng lại đánh thức lòng trắc ẩn sâu trong mỗi phần con mà chúng ta dường như không nhìn thấy được. Từng nhân vật đều phải trả giá cho mọi việc mình đã làm rồi nhận ra chỉ có tình yêu thương mới hóa giải mọi hận thù. Đó là cảm nhận của riêng tôi về nhân vật và về phim.

Khán giả hiếm thấy hình ảnh gia đình My hạnh phúc trong suốt 34 tập phim.

- Ở góc độ khán giả, khi xem phim bạn có cùng chung ý kiến với đa số người xem là 'Hãy nói lời yêu' gây mệt mỏi ức chế vì bi kịch u tối?

Nếu như mọi người đều xem hết và cảm nhận sẽ thấy điểm sáng của phim chứ không chỉ là sự u ám. Một điểm sáng mà góc độ của mình tôi gọi đó là "lấp lánh" như tình yêu mà một vị khán giả đã gửi cho Quỳnh có viết: "Nói thật mình rất thích hình tượng vai My của bạn, một người con gái hết lòng vì người mình yêu, không tư lợi, không thực dụng mà đó là thứ tình yêu thuần khiết, cao quý nhất mà không phải người con gái nào ở xã hội này cũng có, rất ít và hiếm.

Hoàng My dù có lúc hơi bướng bỉnh, khó bảo nhưng lại cho thấy sự mềm mại và sẵn sàng ngồi lắng nghe người khác khi cần, vì bố mẹ, vì người yêu luôn biết lo cho người khác, chu đáo không ngại vất vả dù xuất thân con nhà giàu. Đã có nhiều ý kiến tiêu cực về vai diễn của bạn và cả bộ phim cho đến bây giờ nhưng mình cảm thấy nó không có gì đáng chê trách cả, ngay cả vai diễn của bạn mình cũng rất yêu thích".



Đương nhiên mỗi khán giả sẽ có cách cảm nhận riêng và tôi không phán xét hay lên án bất cứ lối suy nghĩ nào của khán giả khi xem. Có người mệt mỏi nhưng cũng có không ít khán giả yêu thích bộ phim, nhất là đi theo chiều dài cả Hãy nói lời yêu chứ không chỉ xem 1,2 tập.

Hình ảnh trong sáng tươi vui của nữ diễn viên ngoài đời khác hẳn tạo hình trên phim.

- Năm ngoái bạn được đề cử giải Diễn viên nữ ấn tượng tại VTV Awards, năm nay dù liên tiếp đóng hai phim nhưng Quỳnh lại không có tên trong top 10 đề cử vòng ngoài, điều đó có khiến bạn buồn?

Dạ không. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn vì tôi luôn tràn đầy năng lượng tích cực và tình yêu thương của những khán giả luôn ủng hộ mình.

Quỳnh Kool trong phim 'Hãy nói lời yêu'

