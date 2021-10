Giải thưởng phim truyền hình Seoul là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh các tác phẩm truyền hình trên khắp thế giới. Để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, buổi lễ năm nay diễn ra ngày 21/10 tại Public Hall của MBC đã được phát trực tiếp qua YouTube với 2 MC là Park Eun Bin và Cha Eun Woo (ASTRO).

Giải thưởng lớn thuộc về Missing Child (JTBC) do đạo diễn Jo Yong Won cầm trịch - người cũng nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Park Hyuk Kwon - nam chính bộ phim thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Về hạng mục Phim truyền hình Hàn Quốc xuất sắc, Vincenzo là tác phẩm được xướng tên, trong khi Giải Chim vàng cho phim truyền hình thuộc về Cuộc chiến thượng lưu (Hàn Quốc) và Giải Chim bạc cho phim truyền hình thuộc về Lấy danh nghĩa người nhà của Trung Quốc

Nhờ hóa thân ấn tượng trong vai luật sư mafia ở Vincenzo, nam chính Song Joong Ki đã vinh dự đoạt giải Nam diễn viên Hàn Quốc nổi bật. Là tác phẩm đánh dấu màn tái xuất của anh sau 2 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ, Vincenzo giúp ngôi sao 36 tuổi nhận nhiều lời khen trước tài nhập vai và ngoại hình lịch lãm. Sau thành công Vincenzo, Song Joong Ki tiếp tục nhận lời đóng chính cho phim về thế giới ngầm – Con trai út nhà tài phiệt.

Không thể có mặt tại sự kiện tối 21/10, Song Joong Ki đã có đôi lời nhắn gửi qua video nhận giải. Anh xin lỗi vì bận việc riêng nên không thể dự lễ trao giải Giải thưởng phim truyền hình Seoul 2021, đồng thời không quên dành lời cảm ơn chân thành cho vai chính trong Vincenzo cũng như người hâm mộ đã luôn ủng hộ anh.

Nam tài tử khẳng định, chính tình yêu thương từ khán giả đã giúp anh đoạt giải, và bày tỏ mong muốn sẽ có thêm những tác phẩm hay mang đến cho người xem trong tương lai. Trước đó, diễn viên họ Song từng có tên trong đề cử Nam diễn viên chính tại Giải thưởng Baeksang.

Hạng mục Nữ diễn viên Hàn Quốc nổi bật gọi tên Suzy sau vai diễn trong Khởi nghiệp. Nhờ diễn xuất lên tay khi hóa thân thành cô gái dám nghĩ dám làm, khát khao trở thành Steve Jobs của Hàn Quốc, “Tình đầu quốc dân” nhận được phản hồi tích cực. Là thần tượng lấn sân màn ảnh, Suzy nhiều lần bị chê về khả năng nhập vai, song đến Khởi nghiệp, người đẹp đã chiếm cảm tình khán giả nhờ sự tiến bộ rõ nét.

Một nhân vật gây chú ý không kém tại lễ trao giải năm nay là Kim Seon Ho. Nhờ vai phụ lấn át cả nam chính trong Khởi nghiệp, tài tử được bình chọn là một trong ba nhân vật truyền hình của năm. Nhờ đóng quá đạt nhân vật Ji Pyeong tài năng, “ngoài lạnh trong nóng”, sao 35 tuổi được người hâm mộ trìu mến gọi bằng biệt hiệu "bé ngoan".

Tuy nhiên, điều “dở khóc dở cười” là giải thưởng lại đến với Kim Seon Ho khi anh đang hứng chỉ trích dữ dội vì scandal ép bạn gái cũ phá thai. Tình cũ Choi Young Ah còn tố nam diễn viên viên nói xấu, lăng mạ đoàn phim cũng như bạn diễn mà anh hợp tác năm ngoái. Công chúng cho rằng bộ phim có ê-kíp và diễn viên bị Kim Seon Ho xúc phạm là Khởi nghiệp – bộ phim đã đưa tên tuổi anh phổ biến khắp châu Á.

