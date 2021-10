Dàn sao tên tuổi gồm Song Joong Ki, Han So Hee, Yoo Ah In, Park So Dam, Ahn Bo Hyun, Go Min Si... quy tụ trên thảm đỏ Liên hoan phim Busan 2021.

Tối 6/10, thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan 2021 (BIFF 2021) diễn ra thu hút sự chú ý người hâm mộ phim ảnh Hàn Quốc và toàn thế giới.

Dàn sao nổi tiếng giới giải trí như Song Joong Ki, Han So Hee, Yoo Ah In, Park So Dam, Ahn Bo Hyun... xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của khán giả và giới truyền thông.

Song Joong Ki năm nay đã 36 tuổi nhưng vẫn đầy trẻ trung. Anh là sao Hàn thu hút sự quan tâm đông đảo với khán giả toàn cầu.

Song Joong Ki dùng 2 ngón tay để gửi lời chào đáng yêu đến khán giả và giới truyền thông.

Yoo Ah In gây ấn tượng với vẻ điển trai đầy nam tính. Đây là lần đầu tiên Song Joong Ki gặp Yoo Ah In sự kiện sau vụ ly hôn chấn động với Song Hye Kyo. Yoo Ah In ủng hộ Song Hye Kyo - người chị mà anh luôn cảm thấy như chính người thân, cắt đứt mối quan hệ thân thiết với Song Joong Ki.

Yoo Ah In Diện diện vest nhung lịch lãm sải bước trên thảm đỏ.

"Tiểu tam" Han So Hee sánh đôi với tài tử Park Hee Soon trên thảm đỏ.

Mỹ nhân sinh năm 1994 mặc chiếc vest dáng dài thay vì đầm dạ hội gợi cảm nhưng gương mặt vẫn đầy thu hút.

Han So Hee tăng 10 kg cho vai diễn trong My Name. Tuy vậy, cô vẫn không thua kém các mỹ nhân khác trên thảm đỏ danh giá.

Kim Gyu Ri diện váy đỏ thanh lịch đính đá sang trọng với phần xẻ ngực khoe vòng 1 và xẻ tà khoe chân dài.

Kim Gyu Ri lộng lẫy, cuốn hút dù không cần đầu tư quá cầu kỳ về tóc tai hay trang phục.

Go Min Si khiến mặc chiếc váy trắng gợi cảm, khoe khéo vòng 1.

Người tình màn ảnh của Song Joong Ki trong Vincenzo - nữ diễn viên Jeon Yeo Bin diện váy hở vai đen.

Diễn viên Ký Sinh Trùng - Park So Dam diện váy đen sang chảnh với điểm nhấn thiết kế chéo vai..

Oh Yoon Ah cũng chọn một thiết kế 2 dây gợi cảm khoe vòng 1 và body thon gọn.

Nữ diễn viên Uhm Ji Won diện váy đen lộng lẫy với phần đính đá cầu kỳ khắp thân váy trông như dải ngân hà. Chiếc đầm đặc sắc lập tức thu hút sự quan tâm của truyền thông.

Kim Hyun Joo thanh lịch với đầm dạ hội xẻ ngực ôm sát người

Won Jin Ah diện set đồ đen quần dài và áo để trễ lệch vai. Tuy nhiên, phần quần của cô hơi nhăn nhúm.

Kim Hye Yoon lộng lẫy với váy xanh với phần nơ to bản trước ngực.

Ye Ji Won lại diện thiết kế độc đáo với phần quần và đuôi váy kết hợp

Seo Young Hee chọn váy ren trắng.

Đ.N