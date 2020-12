Ở tuổi 58, nam diễn viên được đề cử giải Quả cầu vàng Bob Odenkirk vẫn khẳng định mình không hề kém cạnh các đàn em khi tự tin thực hiện các cảnh hành động khốc liệt trong 'Kẻ vô danh'.

browser not support iframe.

Trong đoạn trailer đầu tiên vừa ra mắt, phim hé lộ nhiều phân cảnh cận chiến mãn nhãn với sự tham gia của nam diễn viên gạo cội Bob Odenkirk. Kẻ vô danh mang tới một câu chuyện gốc hoàn toàn mới về Hutch Mansell, một người đàn ông vô danh, bình thường nhưng sở hữu những bí mật khó lường.

Luôn mang vẻ ngoài rệu rã và ủ rũ, Hutch Mansell chỉ là một người đàn ông trung niên sống một cuộc đời nhàm chán với công việc văn phòng lặp đi lặp lại. Trong một lần phải đối mặt với kẻ lạ đột nhập, anh cũng không ra sức chống trả mà chỉ bất lực nhẫn nhịn và nhìn chúng chạy thoát.

Không được các con tin tưởng và luôn bị người đời coi thường, Hutch kìm nén trong mình vô số cảm xúc tiêu cực và giận dữ, như đúng lời chia sẻ: "Có một phần đã ngủ yêu trong tôi rất thèm khát được thoát ra". Chỉ tới lúc thấy cảnh chướng tai gai mắt trước mặt khi một cô gái bị ăn hiếp bởi lũ côn đồ, anh mới thật sự bộc lộ con người thật của mình.

Trái ngược với sự mệt mỏi hàng ngày, Hutch tung những cú đánh trời giáng với ngón đòn vô cùng chuyên nghiệp, hạ gục cả bốn tên du côn trong chớp mắt. Không chỉ “mở khóa” cho Hutch, cuộc đụng độ bất ngờ này cũng khiến anh rơi vào nguy hiểm khôn lường.

Vô tình gây thù chuốc oán, Hutch không hề biết nhóm côn đồ kia lại liên quan đến một tay trùm khét tiếng. Việc này khiến anh và cả gia đình trở thành mục tiêu bị săn lùng ráo riết bởi băng đảng tội phạm. Quá khứ luôn được giấu kín của anh cũng dần được hé lộ.

Chỉ với trailer chưa đầy 3 phút, Kẻ vô danh đã khiến khán giả phải cảm thấy ngỡ ngàng với chất hành động đỉnh cao khi mang tới liên tiếp những phân đoạn hành động, đọ súng và cháy nổ hoành tráng. Nhịp điệu dồn dập, tốc độ của trailer nhấn mạnh thêm sự nghẹt thở của cuộc truy đuổi ở quy mô lớn.

Nhân vật Hutch Mansell cũng được khắc họa một cách chân thực, khác biệt với nhiều những nam chính hành động khác. Anh sở hữu khả năng cận chiến đỉnh cao, mang trong mình một tinh thần quyết liệt, không khoan nhượng nhưng vẫn là một ông bố bình thường với những mối quan tâm vô cùng đơn giản.

Vào vai Hutch Mansell là nam diễn viên sinh năm 1962, Bob Odenkirk. Anh khẳng định mình không hề kém cạnh các đàn em khi tự tin thực hiện các cảnh hành động khốc liệt trong Kẻ vô danh dù đã cận kề tuổi 60.

Xuất thân từ chương trình hài Saturday Night Live, trong hơn 30 năm sự nghiệp Bob Odenkirk đã thử sức ở nhiều dòng phim khác nhau với gần 120 vai diễn lớn nhỏ. Được khán giả biết tới nhiều nhất qua series tội phạm đình đám Breaking Bad và Better Call Saul, Bob Odenkirk tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất trong các phim tranh giải Oscar như: Nebraska, The Post, Incredibles 2 và Little Women.

Kẻ vô danh là tác phẩm đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nam tài tử khi lần đầu tiên Bob Odenkirk đóng chính trong một tác phẩm hành động. Đồng hành cùng Bob Odenkirk còn có hai ngôi sao tên tuổi khác là nữ diễn viên Connie Nielsen (Gladiator, Wonder Woman, Justice League) và nam diễn viên gạo cội Christopher Lloyd (Back To The Future, The Addams Family).

Không chỉ có dàn diễn viên chất lượng, Kẻ vô danh còn được chỉ đạo bởi một đội ngũ sản xuất giàu kinh nghiệm. Bộ đôi nhà sản xuất David Leitch và Kelly McCormick người từng đứng sau thành công của Atomic Blonde, Deadpool 2, Hobb and Shaw và loạt phim John Wick để tạo nên một cơn sốt hoàn toàn mới.

Kẻ vô danh dự kiến khởi chiếu ngày 26/2/2021.

Quỳnh An