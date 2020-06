Trailer phần 2 phim xác sống đình đám của Hàn Quốc 'Train to Busan 2' khiến người xem nghẹt thở và mãn nhãn.

4 năm kể từ thành công của Train to Busan (Chuyến tàu sinh tử) được khen ngợi trên toàn cầu, đạo diễn Yeon Sang-ho tiếp tục thực hiện phần 2 với câu chuyện mới về thế giới hậu tận thế. Vẫn khai thác đề tài xác sống nhưng Train to Busan Presents: Peninsula được nâng tầm hơn, đặc biệt là những phân cảnh rượt đuổi nghẹt thở không kém gì loạt phim Fast & Furious. Trailer phim với chất lượng 8K và nội dung kịch tính đang khiến cộng đồng fan hâm mộ Train to Busan phát sốt.

Phân đoạn trong phim 'Train to Busan 2'

Trailer dài gần 2 phút hé lộ cuộc sống của Jung Seok sau khi sống sót đã an toàn rời khỏi Hàn Quốc nhưng phải chịu cảnh lang bạt ở Hong Kong. Cơ hội trở về nhà hiển hiện khi Jung Seok nhận một phi vụ với tiền công hậu hĩnh lên đến 2,5 triệu USD. Tuy nhiên nhiệm vụ của Jung Seok không hề dễ dàng, khi anh phải dẫn đầu nhóm biệt kích quay lại Seoul - hang ổ của zombie để lấy lại kiện hàng đặc biệt. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cả đội bất ngờ bị phục kích và bị đám thây ma cũng như đội quân bí ẩn tấn công.

'Train to Busan 2' được đánh giá như phiên bản xác sống của Fast & Furious.

Những tưởng sẽ phải bỏ mạng giữa đám zombie khát máu nhưng Jung Seok bất ngờ được cô bé Jooni (Lee Ree) cùng gia đình Min Jung (Lee Jung Hyun) giải cứu trong gang tấc. Dễ thấy Train to Busan Presents: Peninsula được đầu tư công phu và vượt xa phần 1 về mọi mặt, hứa hẹn là bom tấn càn quét các rạp. Phimdo Yeon Sang-Ho đạo diễn, với sự góp mặt của hai ngôi sao Gang Dong-won và Lee Jung-hyun.

Phim khiến người xem mãn nhãn với những phân cảnh tốc độ.

Train to Busan 2 dự kiến công chiếu tại Việt Nam từ 7/8.

Mỹ Anh