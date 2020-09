U70 Liam Neeson tiếp tục gây kinh ngạc trong phim hành động mới

Ở tuổi 68, ngôi sao của loạt phim 'Taken' vẫn cực kỳ nhanh nhẹn trong những pha hành động đến người trẻ cũng phải kính nể.

Nổi tiếng từ loạt phim Taken với vai diễn người đàn ông làm tất cả mọi thứ để giành giật mạng sống của con, Liam Neeson được biết đến như một ngôi sao phim hành động sáng giá tại Hollywood. Sắp tới người hâm mộ sẽ được tái ngộ ''bố già quốc dân" trên màn ảnh rộng trong bộ phim hành động mang đậm nét đặc trưng của tài tử người Ai Len mang tên Honest Thief (Phi vụ hoàn lương).

Tên tuổi của ông là bảo chứng cho những pha hành động mãn nhãn.

Lần này Liam Neeson vẫn chưa hết lận đận. Ông vào vai Tom Carter - một tên cướp ngân hàng chuyên nghiệp đã giải nghệ, chấp nhận nộp mình cho FBI vì đã trót yêu một người phụ nữ và muốn sống cuộc sống lương thiện với cô gái đó. Tuy nhiên, Tom nhận ra việc tiết lộ khoản tiền mình cướp được từ ngân hàng năm xưa cho các đặc vụ liên bang là một sai lầm. Những gã đặc vụ biến chất này quan tâm đến khoản tiền khổng lồ 9 triệu USD hơn là lời thú nhận của tên trộm muốn làm lại cuộc đời.

Bất chấp tuổi tác, Liam Neeson vẫn là một ngôi sao hành động sáng giá.

Honest Thief (Phi vụ hoàn lương) là một bộ phim chứa trọn tất cả mọi thứ từ những pha hành động nghẹt thở đến những màn rượt đuổi, xả súng kịch tính cùng những cuộc đấu trí căng não chống lại hai cảnh sát biến chất của FBI. Điểm khác biệt của bộ phim này chính là tình người hay cụ thể hơn là tình yêu.

Liam Neeson vào vai người đàn ông hết mình bảo vệ người yêu.

Phim được viết và đạo diễn bởi Mark Williams (A Family Man, Ozark), với đội ngũ sáng tạo bao gồm đạo diễn hình ảnh Shelly Johnson (Captain America: The First Avenger), thiết kế sản xuất Tom Lisowski (The Oath), biên tập Michael P. Shawver (Black Panther) và soạn nhạc Mark Isham (The Accountant). Honest Thief (Phi vụ hoàn lương) dự kiến khởi chiếu từ 9/10.

Quỳnh An