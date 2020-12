Người dùng có thể thoải mái lựa chọn 1 trong 19 phim của series điệp viên 007 được chiếu miễn phí trên YouTube.

Sean Connery từng đóng 7 phim về 007 trong suốt 2 thập kỷ.

Trong khi các fan mong chờ từng ngày được xem tập mới nhất về 007, No Time To Die nhưng bộ phim này phải đắp chiếu vì dịch Covid-19 dù đã hoàn thành từ lâu mà không thể ra rạp. Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu thưởng thức phim ảnh tại nhà của người hâm mộ, YouTube và hãng MGM đã quyết định đưa 19 phim đầu tiên về James Bond lên mạng hoàn toàn miễn phí.

Người xem có thể vô tư thưởng thức bất cứ bộ phim nào về James Bond do ngôi sao quá cố Sean Connery hay Pierce Brosnan đóng, ngoại trừ các phim do Daniel Craig thủ vai. Hiện các tập phim Casino Royale, Quantum of Solace của Daniel Craig đang được khai thác trên dịch vụ xem phim trực tuyến Netflix.

Hiện vẫn chưa rõ 19 tập phim về 007 sẽ tồn tại trên YouTube bao lâu để phục vụ người xem nhưng đây được coi là động thái nhằm thể hiện sự tri ân với ngôi sao Sean Connery, điệp viên 007 đầu tiên, mới qua đời.

Trích đoạn phim 'Dr. No' (1962)

Quỳnh An