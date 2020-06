1491 được trao tặng Giải thưởng Truyền thông của Viện Hàn lâm Quốc Gia Mỹ ở hạng mục Cuốn sách hay nhất năm, cùng hàng loạt các bình chọn “Cuốn sách hay nhất năm” từ báo chí truyền thông như A Time, Boston Globe, Salon, tạp chí San Jose Mercury News Discover, báo San Francisco Chronicle, USA Today New York Sun, Times Literary Supplement, New York Times… Charles C. Mann là phóng viên của các tạp chí The Atlantic Monthly, Science và Wired, chịu trách nhiệm mảng khoa học, công nghệ và thương mại. Ông còn là phóng viên tự do của National Geographic, The New York Times, The Wasington Post và là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng. Hiện ông đang sinh sống cùng vợ và các con ở bang Masachusetts.