Medinsights - Tri thức vì sức khỏe (Alpha Books) vừa ra mắt độc giả 2 cuốn sách: 'Dịch bệnh: kẻ thù nguy hiểm nhất' và 'Chẩn trị Covid 19 bằng Đông-Tây y'.

Cuốn sách Dịch bệnh: kẻ thù nguy hiểm nhất (Deadliest enemy: Our war against killer germs) là cuốn sách viết về các bệnh truyền nhiễm, các đại dịch trong thời đại ngày nay từ góc nhìn của chuyên gia dịch tễ. Giống như tên gọi của cuốn sách, dịch bệnh là kẻ thù nguy hiểm nhất mà nhân loại từng đối mặt. Không chỉ ảnh hưởng đến mỗi cá nhân, dịch bệnh còn có thể tác động đến cả cộng đồng, thậm chí trên quy mô dân số của toàn cầu.

Cuốn sách hiện đang nằm trong Top 15 cuốn sách bán chạy nhất trên Amazon trong mảng sách in về dịch bệnh.

Với 21 chương được trình bày một cách khá tóm tắt, luôn tập trung trả lời những câu hỏi kinh điển: Who (ai), What (cái gì), When (khi nào), Where (ở đâu), Why (tại sao) và How (như thế nào) thường thấy trong các giáo trình giảng dạy dịch tễ học. Các tác giả dẫn dắt người đọc tìm hiểu về các loại dịch bệnh tiêu biểu đã tác động lên nhân loại trong suốt chiều dài lịch sử cho đến ngày nay như: Đại dịch cúm Tây Ban Nha 1918, dịch hạch ở London, dịch SARS ở VN và các nước Đông Nam Á với những nguy cơ và thách thức cấp bách nhất. Từ đó các tác giả đề xuất những biện pháp thiết thực để giải quyết vấn đề nan giải này của nhân loại. Tất cả đều là những thông tin cập nhật nhất và đang được thực hành trong hệ thống y tế công cộng của Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới.

Điểm đáng lưu ý là các tác giả ngay từ 2017 đã dự đoán sẽ xảy ra đại dịch toàn cầu liên quan đến coronavirus (Covid-19 hiện nay). Thực tế, sự biến đổi nhanh chóng của vi sinh vật để thích nghi với môi trường, việc gia tăng chóng mặt về mặt dân số và các loài động vật sống gần con người trên hành tinh; sự di chuyển nhanh chóng, dễ dàng bằng máy bay; sự vô tâm, tham lam… đang khiến con người phải đối mặt với nguy cơ bùng nổ các dịch bệnh nguy hiểm lớn hơn bao giờ hết.

Cuốn sách Dịch bệnh: Kẻ thù nguy hiểm nhất sẽ mang lại cho độc giả một mô hình đánh giá nguy cơ của những đợt bùng phát dịch bệnh trong thế kỷ 21. Khi đối phó với bệnh truyền nhiễm, chúng ta cần xác định và tìm hiểu những căn bệnh này cùng với khả năng gây rối loạn kinh tế, chính trị, xã hội hoặc sự ổn định của các vùng lãnh thổ, hay thậm chí toàn cầu.

Những thông tin về điều trị Covid-19 được viết trong sách là những chia sẻ kinh nghiệm chủ yếu hướng tới nhân viên y tế, tuyệt đối không được tự áp dụng.

Và Chẩn trị COVID-19 bằng Đông- Tây y là cuốn sách của các tác giả Trương Bá Lễ và Lưu Thanh Tuyền, các chuyên gia có tiếng về Trung y truyền thống, đã trực tiếp tham gia quá trình chống dịch COVID-19 nhằm tổng kết các kinh nghiệm thực tế chống dịch và các thông tin hữu ích về chẩn đoán, dự phòng, điều trị căn bệnh này.

Chẩn trị COVID-19 bằng Đông- Tây y mang đến cái nhìn trực diện cho độc giả bằng cách tiếp cận căn bệnh trên nhiều khía cạnh, bao gồm: đặc điểm lâm sàng, cơ chế ủ bệnh và phát bệnh, nguồn và cách lây nhiễm, tiêu chuẩn và quy trình chẩn đoán bệnh, tiến triển của căn bệnh trên toàn thế giới. Bắt đầu bằng các biện pháp điều trị y học hiện đại, nhóm tác giả sau đó bổ sung thêm phần ứng dụng y học cổ truyền Trung Hoa vào điều trị COVID-19.

Điểm nổi bật của Tây y là phương pháp điều trị bằng thuốc kháng virus và kháng sinh, thuốc miễn dịch, thuốc điều chỉnh hệ sinh thái đường ruột, sử dụng huyết tương của bệnh nhân đã khỏe mạnh, áp dụng lọc máu liên tục ngoài thận… Mặt khác, thông qua kinh nghiệm thực tế tại ở bệnh viện dã chiến và các nghiên cứu lâm sàng về thuốc Đông y, các tác giả đã đề xuất một số cách dự phòng giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm Covid-19 dựa trên nguyên tắc y học cổ truyền Trung Hoa, với những lời khuyên về thói quen sinh hoạt có ích, sau đó cung cấp một số biện pháp dự phòng Đông y tổng hợp (châm cứu, tập khí công) và một số bài thuốc nâng cao thể trạng, tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Là những người đã trực tiếp tham gia chống dịch, nhóm tác giả cũng dành cả chương 6 của cuốn sách để bàn về quy trình điều trị Covid-19 tại các bệnh viện dã chiến. Cuốn sách được viết trước hết để hướng tới đối tượng cán bộ y tế đã có nền kiến thức cơ bản y học vững để nắm bắt các thông tin được cung cấp trong sách.

Dù nội dung có hàm lượng khá sâu về chuyên môn, Chẩn trị COVID-19 bằng Đông - Tây y vẫn được viết bằng ngôn ngữ dễ hiểu, nhất là những phần không đi sâu vào nguyên lý Đông y, do đó bạn đọc phổ thông muốn tìm hiểu thông tin về SARS-CoV-2 và dịch Covid-19 vẫn có thể thu được những hiểu biết hữu ích từ sách.

Tuy nhiên, cần lưu ý những thông tin về điều trị Covid-19 được viết trong sách là những chia sẻ kinh nghiệm chủ yếu hướng tới nhân viên y tế, tuyệt đối không được tự áp dụng phòng, chữa bệnh không theo chỉ dẫn của y bác sĩ để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

browser not support iframe.

Tình Lê