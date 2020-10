Các cuốn sách, bộ sách đạt giải thưởng Sách quốc gia lần thứ ba được đánh giá là những tác phẩm mang tính sáng tạo, mang tinh thần nhân văn sâu sắc.

Ngày 1/10, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức họp báo về Lễ trao giải thưởng Sách quốc gia lần thứ ba. Lễ trao giải thưởng Sách quốc gia sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức vào 20h ngày 9/10/2020 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam.

Giải thưởng Sách quốc gia được tổ chức hàng năm, trao giải cho những cuốn sách (bộ sách) có giá trị nổi bật về nội dung tư tưởng, tri thức, thẩm mỹ nhằm tôn vinh tác giả, dịch giả, các nhà khoa học và những người làm công tác xuất bản, góp phần phát hiện, lưu giữ, quảng bá những tác phẩm có giá trị đến với đông đảo bạn đọc; thúc đẩy sự nghiệp xuất bản phát triển.

Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông - cho biết ở mùa giải thứ hai (năm 2019), giải thưởng đã có nhiều thay đổi về cơ cấu, tổ chức. Trong đó, bước đột phá là cho phép các công ty liên kết được đề cử sách dự giải.

Về giải thưởng Sách Quốc gia năm nay, ông Nguyễn An Tiêm - Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - nói giải thưởng đã huy động được lượng lớn NXB tham gia, đây đều là những đơn vị uy tín trên thị trường.

"Do giãn cách xã hội, chúng ta lùi lịch trao lại, do đó, Hội đồng có thêm thời gian xét giải. Tuy vậy, công tác tổ chức không bị giãn cách, các tiêu chí giải thưởng vẫn được đảm bảo chất lượng, đúng mục đích, ý nghĩa", ông Nguyễn An Tiêm nói.

Giải thưởng Sách Quốc gia thành lập 5 tiểu ban chấm giải tương đương với 5 mảng sách: chính trị - kinh tế; khoa học tự nhiên và công nghệ; khoa học xã hội và nhân văn; văn hóa - văn học, nghệ thuật; thiếu nhi.

Ông Hoàng Phong Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Xuất bản Việt Nam cho hay, mặc dù diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, nhiều tháng cả nước thực hiện giãn cách xã hội, tuy nhiên giải thưởng Sách quốc gia lần thứ ba vẫn thu hút được sự tham gia của 48 NXB trên cả nước. So với năm ngoái, số lượng NXB tăng lên 6 NXB với 362 cuốn sách, 255 tên sách.

“Hội đồng sơ khảo, chung khảo và hội đồng giải thưởng Sách quốc gia đã làm việc khẩn trương, thận trọng, nghiêm túc, khách quan để lựa chọn được những cuốn sách tiêu biểu, có giá trị cao để trao giải. Các cuốn sách, bộ sách đạt giải được đánh giá là những tác phẩm mang tính sáng tạo, mang tinh thần nhân văn sâu sắc, những công trình nghiên cứu khoa học hết sức công phu, nghiêm túc, có nhiều giá trị khoa học, xã hội và thực tiễn cao”, ông Hoàng Phong Hà phát biểu.

Ông Hoàng Phong Hà cho hay, trên cơ sở 2 vòng sơ khảo và chung khảo, hội đồng giải thưởng Sách quốc gia đã trao đổi và thảo luận kỹ trước khi bỏ phiếu bầu chọn các cuốn sách đạt giải. Kết quả, hội đồng giải thưởng Sách quốc gia đã thống nhất trao giải cho 27 cuốn sách, bộ sách, trong đó có 3 giải A (trị giá giải thưởng là 100 triệu đồng), 10 giải B (50 triệu đồng), và 14 giải C (30 triệu đồng).

Tình Lê