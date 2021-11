Hai cuốn sách "Chang Hoang Dã - Gấu" và "Súng, vi trùng và thép - Định mệnh của các xã hội loài người" đoạt giải A Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 4.

Tối 12/11, tại Nhà hát VOV (Quán Sứ, Hà Nội), Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức trao Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ tư.

Các đại biểu thăm không gian trưng bày sách.

Tới dự Lễ trao giải có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, tác giả, nhóm tác giả; dịch giả, nhóm dịch giả; các nhà xuất bản và các đơn vị liên kết xuất bản tham dự Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ tư.

Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ tư thu hút sự quan tâm của 47 nhà xuất bản tham gia. Có 284 tên sách, bộ sách (bao gồm 365 cuốn) trên nhiều lĩnh vực gửi tới dự giải.

Qua ba vòng chấm, xét giải (Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo, Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia), 24 tên sách, bộ sách đã được lựa chọn để tôn vinh, trong đó có 2 giải A, 9 giải B, 13 giải C. Hai sách đoạt giải A thuộc lĩnh vực thiếu nhi và khoa học, xã hội nhân văn.

Hai tác phẩm đoạt giải A.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ tư Hoàng Vĩnh Bảo cho biết, trong điều kiện dịch bệnh có những diễn biến phức tạp, Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ tư vẫn được tổ chức, triển khai theo đúng Điều lệ, Quy chế của giải và có những nét mới. Tham dự giải lần này có 47/59 Nhà xuất bản tham gia; với 284 bộ sách và tên sách, gồm 365 cuốn. So với mùa giải lần thứ ba, mùa giải lần này ít hơn một nhà xuất bản tham gia, nhưng nhiều hơn 29 bộ sách, tên sách và 3 cuốn sách.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao giải cho tác giả đoạt giải A.

Nhìn bao quát Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ tư có thể thấy, số lượng sách tham dự giải lần này tập trung nhiều vào các mảng sách nếu xếp theo thứ tự là: Văn hóa, Văn học và Nghệ thuật (có 74 tên sách và bộ sách, gồm 94 cuốn); Chính trị, Kinh tế (có 64 tên sách và bộ sách gồm 77 cuốn); Khoa học xã hội và Nhân văn (có 62 tên sách và bộ sách gồm 71 cuốn); Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (có 57 tên sách và bộ sách gồm 61 cuốn); Thiếu nhi (có 27 tên sách và bộ sách, gồm 62 cuốn).

Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ Trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao giải cho các tác giả đoạt giải B.

Nét nổi bật trong mùa giải lần này là mảng sách thiếu nhi tuy số lượng không nhiều so với các mảng sách khác, nhưng thể loại khá phong phú, chất lượng được đánh giá cao hơn so với những năm trước. Trong mùa giải này, sách Thiếu nhi chiếm 1 Giải A, 4 Giải B, 2 Giải C trong tổng số 25 giải. Điều này cho thấy mảng sách Thiếu nhi năm nay có nhiều khởi sắc, được sự quan tâm của bạn đọc, các nhà xuất bản và công ty sách. Kết quả đó cũng cho thấy Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia đã giành nhiều sự quan tâm đến mảng sách thiếu nhi, thiết thực góp phần vào công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, việc làm cần thiết quan trọng để hướng tới tương lai tốt đẹp của nước nhà.

"Nhìn chung, các cuốn sách tham dự Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ tư có nội dung phong phú, có tính đa ngành, đa mục tiêu và hướng đến nhiều đối tượng độc giả khác nhau. Nhiều cuốn sách, bộ sách có giá trị lý luận và thực tiễn cao, có tính thời sự và đang được xã hội quan tâm", ông Hoàng Vĩnh Bảo khẳng định.

Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ tư Hoàng Vĩnh Bảo; Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trao giải C cho các tác giả.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết ông rất vui mừng vì đến tham dự Giải thưởng Sách quốc gia. Sách là kho tàng tri thức vô giá của nhân loại. Tư tưởng về học tập suốt đời, thường xuyên, đã trở thành hệ tư tưởng nổi bật.

Tiếp cận sách là tiếp cận tri thức, văn hóa, tâm hồn, cốt cách của con người Việt Nam. Giải thưởng Sách quốc gia là sự tiếp nối của giải thưởng Sách Việt Nam, có tác động mạnh mẽ đến cộng đồng và được công chúng đón nhận.

Giải A

1. Súng, vi trùng và thép - Định mệnh của các xã hội loài người, tác giả Jared Diamond; người dịch: Trần Tiễn Cao Đăng, NXB Thế giới và Công ty CP Sách Omega Việt Nam phối hợp phát hành.

2. Chang hoang dã - Gấu, lời: Trang Nguyễn, tranh: Jeet Zdung, NXB Kim Đồng phát hành. Giải B 1. Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình, tình hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới; nhóm tác giả: Trưởng Ban biên soạn PGS.TS. Lê Văn Lợi, Ths. Nguyễn Hồng Kỳ, người dịch: Nguyễn Mạnh Chương, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. 2. Bộ sách gồm hai cuốn: Điện thần và nghi thức hầu đồng Việt Nam và Thánh Mẫu linh tiêm, tác giả Olivier Tessier (Tổ chức biên soạn), dịch và giới thiệu tập 1: Nguyễn Thị Hiệp, Marcus Durand, Philippe Papin, dịch và giới thiệu tập 2: Phạm Văn Ánh, Nguyễn Thị Hiệp, Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM. 3. Nghệ thuật Huế, tác giả: Léopold Michel Cadière, Edmond Gras, người dịch: Nguyễn Thanh Hằng, Nhà xuất bản Thế giới, đơn vị liên kết: Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam. 4. Bài thơ của một người yêu nước mình, tác giả: Nhà thơ Trần Vàng Sao, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, đơn vị liên kết: Công ty Cổ phần Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam. 5. Tinh hoa văn hóa xứ Thanh, tác giả: Hoàng Tuấn Phổ, Nhà xuất bản Thanh Hóa. 6. Lướt cùng Tí Địa lí, tác giả Xuân Đài, Uyên Trương, Nhà xuất bản Kim Đồng. 7. Loài Plastic - Khi nhựa trỗi dậy, tác giả: Team Loài Plastic (Nhóm tác giả), Nhà xuất bản Kim Đồng. 8. Dạy con tài chính (sáu tập) (Song ngữ Việt Anh), nhóm tác giả Lê Thị Linh Trang, Ngô Thị Thanh Tiên, người dịch: Nguyễn Thị Tâm Thi, minh họa tập 1, 2, 3, 4: Hồ Thị Mỹ Anh, minh họa tập 5, 6: Trần Hải Nam, Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM. 9. Chuyện của anh em nhà Mem và Kya, tác giả: Nguyễn Quang Thiều, minh họa: Kim Duẩn, Nhà xuất bản Trẻ.

Giải C 1. Bộ sách gồm hai cuốn: Giải quyết tranh chấp di chúc, thừa kế, hôn nhân và gia đình và Giải quyết tranh chấp quyền và nghĩa vụ về tài sản, tác giả: Luật sư Nguyễn An, Nhà xuất bản Hồng Đức. 2. Con đường công nghiệp hóa trong thế kỷ XXI - Những thách thức mới và những mô hình nổi trội, tác giả: Adam Szirmai, Wim Naudé và Ludovico Alcorta (biên soạn), biên dịch: Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Đoan Trang, Nguyễn Xuân Điền, Nguyễn Linh Phương, hiệu đính: Nguyễn Văn Phúc, Vũ Thị Lanh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. 3. Nhà nước thế tục, tác giả: Đỗ Quang Hưng, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. 4. Văn Miếu Việt Nam - Khảo cứu, tác giả: Trịnh Khắc Mạnh (Chủ biên), Dương Văn Hoàn, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. 5. Ý thức về chủ quyền và lợi ích quốc gia của một số nhà cải cách ở khu vực Đông Á nửa cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX", tác giả: Nguyễn Tiến Dũng, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, đơn vị liên kết: Công ty TNHH Quốc tế Mai Hà. 6. Triệu chứng học nội khoa (hai tập), nhóm tác giả: GS.TS. Ngô Quý Châu (Chủ biên) và các Đồng chủ biên gồm GS.TS. Đỗ Doãn Lợi, PGS.TS. Nguyễn Đạt Anh, PGS.TS. Đỗ Gia Tuyển, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Ngọc, PGS.TS. Phan Thu Phương, GS.TS. Phạm Quang Vinh, GS.TS. Phạm Thắng, PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Hồng, PGS.TS. Nguyễn Khoa Diệu Vân, PGS.TS. Nguyễn Văn Liệu, GS.TS. Đỗ Doãn Lợi, PGS.TS. Nguyễn Đạt Anh, PGS.TS. Đỗ Gia Tuyển, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Ngọc, PGS.TS. Phan Thu Phương, GS.TS. Phạm Quang Vinh, GS.TS. Phạm Thắng, PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Hồng, PGS.TS. Nguyễn Khoa Diệu Vân, PGS.TS. Nguyễn Văn Liệu, Nhà xuất bản Y học. 7. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung bướu, tác giả: PGS. TS. Lương Ngọc Khuê, GS.TS. Mai Trọng Khoa (Đồng chủ biên), Nhà xuất bản Y học. 8. Trả lời ngắn gọn những câu hỏi lớn, tác giả: Stephen Hawking, dịch giả: Nguyễn Văn Liễn, Nhà xuất bản Trẻ. 9. Đội trinh sát và con chó Sara, tác giả: Trung Sỹ, Nhà xuất bản Lao Động, đơn vị liên kết: Công ty CP Văn hóa Truyền thông Sống. 10. Người công giáo cộng sản, tác giả: Trần Việt Trung. Nhà xuất bản Văn học. 11. Du hành giữa các văn bản - Nguyễn Huy Thiệp và xã hội Việt Nam sau 1975, tác giả: Nguyễn Văn Thuấn, Nhà xuất bản Đại học Huế. 12. Cuốn sách về quyền lực - Nó là cái gì, ai có nó, và tại sao?, nhóm tác giả: Claire Saunders, Hazel Songhurst, Georgia Amson - Bradshaw, Minna Salami, Mik Scarlet, minh họa: Joelle Avelino, David Broadbent, biên dịch: Kim Ngọc, Nhà xuất bản Kim Đồng. 13. Nâu Nâu thị thành - Xanh Xanh đồng quê, tác giả: Mo Willems, minh họa: Jon J Muth, biên dịch: Hoài Anh. Nhà xuất bản Hà Nội, đơn vị liên kết: Công ty CP Thương mại và Xuất nhập khẩu Ngọc Ánh - Crabit Kidbooks.

Tình Lê

Ảnh: Quang Vinh