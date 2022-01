Tác giả mong muốn những người đọc sách 'Tâm an ắt bình an' có thể tìm kiếm được sự bình an trong tâm hồn.

Tâm an ắt bình an tập hợp những bài tản văn về triết lý nhân sinh, cuộc sống, được xem là bí kíp điều chỉnh tâm tính mà chắc hẳn mỗi người trong chúng ta, dù ở bất kỳ độ tuổi nào đều cần, để đọc, để ngẫm và hơn cả là để thực hành một cách sống thư thái, thanh thản. Tâm an ắt bình an của tác giả Thiên An giống như liều thuốc tinh thần để chữa lành cho tâm hồn.

Thiên An tên thật là Nguyễn Hoàng An, vốn là một Facebooker sở hữu hơn 800 nghìn người theo dõi. Anh bắt đầu nhen nhóm ý tưởng phát hành một cuốn sách từ mong muốn mang đến cho độc giả những kiến thức và chiêm nghiệm về cuộc sống một cách liền mạch thay vì những bài đăng rời rạc trên trang cá nhân sẽ rất vất vả để tìm lại. Đúng lúc đang nhen nhóm ý tưởng ra sách, Thiên An nhận được lời mời ký kết hợp tác viết sách từ Skybooks.

1 năm rưỡi là khoảng thời gian Thiên An chuẩn bị cho Tâm an ắt bình an. Cuốn sách đơn giản là tập hợp những đoạn tản văn, những trải nghiệm, những kinh nghiệm, những luận điểm sống và tất cả những rung động của cảm xúc mà Thiên An đã có trong cuộc sống. Có chút sự giao thoa giữa những luận điểm nhân sinh trong cuốn sách với việc đi tìm chân - thiện - mỹ trong giáo lý của nhà Phật.

Tâm an ắt bình an ra đời vào thời điểm dịch Covid-19 đang hoành hành và gây ra nhiều đau thương, mất mát cho con người. Thiên An hy vọng những chương đầu tiên có thể xốc dậy tinh thần của độc giả. Tác giả mong muốn những người đọc sách của anh có thể tìm kiếm được sự bình an trong tâm hồn.

Điều Thiên An tiếc nuối nhất là đã không hệ thống liền mạch các chương của cuốn sách để thành một câu chuyện dài mượt mà hơn. Vì vậy có nhiều chương trích ngang không hẳn đã liên quan đến nhau, thiếu sự kết nối. Tuy vậy sau khi ra mắt đến nay 15.000 bản sách được tiêu thụ cho thấy sự đón nhận của bạn đọc.

Trong tương lai, Thiên An dự định sẽ viết thêm nhiều cuốn sách nữa để tạo thành một series sách chữa lành tâm thức dành tặng bạn đọc. Ngoài phiên bản sách in, Tâm an ắt bình an hiện đã có bản ebook, cũng có bản đọc video trên YouTube để bạn đọc có thể dễ dàng tiếp cận tác phẩm.

An Na