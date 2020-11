'Con chim xanh biếc bay về' khác hẳn với 45 tác phẩm trước đó của ông lấy bối cảnh Sài Gòn và cuộc sống của người trẻ đương đại.

NXB Trẻ vừa phát hành toàn quốc tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mang tên Con chim xanh biếc bay về, với số lượng 150 nghìn bản in (trong đó có 130 nghìn bìa mềm, và 20 nghìn bìa cứng đặc biệt, phiên bản bìa đặc biệt chỉ in một lần duy nhất). Đây là tác phẩm thứ 46 của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh in tại NXB Trẻ.

"Với cuốn sách này, tôi muốn viết khác các quyển trước đây một chút. Những tác phẩm trước, tôi viết về lứa tuổi học trò với nhiều hoài niệm tuổi thơ và bối cảnh thường là thôn quê. Lần này câu chuyện chính xảy ra ở thành phố, nơi tôi đang sống - TP.HCM. Sau 20 năm, bối cảnh thành phố bây giờ cũng không còn giống như thành phố trong các truyện Còn chút gì để nhớ, Phòng trọ ba người hay Kính vạn hoa tôi viết đã quá lâu rồi. Thành phố trong tác phẩm này gần với ngày hôm nay hơn, dù tôi chủ yếu viết về các khu chợ và các xóm lao động".

Tác giả viết về thành phố nơi mình đang sống với những câu chuyện gần gũi.

Chính vì kéo không gian, thời gian gần hơn với độc giả so với các tác phẩm trước nên câu chuyện gần gũi hơn – đó là câu chuyện của các bạn trẻ ngày nay, đặc biệt những bạn xa quê lên thành phố học tập và mưu sinh, với chuyện nhà trọ, việc làm, yêu đương, và bao nỗi trăn trở khác. Bên cạnh đó, trong phần đầu của tác phẩm, có lẽ độc giả cũng sẽ thích thú với chợ - một không gian chợ đặc trưng của mảnh đất Sài Gòn và thích thú đếm xem nhà văn đã cho nhân vật đi những chợ nào… Bởi, theo lời nhân vật thì "hóa ra chợ không chỉ là nơi mua bán mà chính là không gian sống của tôi lâu nay".

Các nhân vật chính trong Con chim xanh biếc bay về cũng trưởng thành hơn so với các tác phẩm trước đây, với những câu chuyện mưu sinh lập nghiệp lắm gian nan thử thách và đầy hoài bão. Họ có thể là những sinh viên vừa ra trường hoặc sắp ra trường, là nhân viên trong các công ty, là ông chủ bắt đầu khởi nghiệp… Dù vậy, tình yêu vẫn thắp lên rộn ràng trong cuộc sống bộn bề, khiến câu chuyện giống như một cuốn phim "trinh thám tình yêu". Tác phẩm sẽ dẫn bạn đọc đi từ bất ngờ này đến tò mò suy đoán khác, để kết thúc bằng một nỗi hân hoan vô bờ sau bao phen hồi hộp nghi kỵ đến khó thở.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tại buổi ra mắt sách.

Nét bút hóm hỉnh và đầy cảm động, vốn dĩ đã trở thành một phong cách quen thuộc của Nguyễn Nhật Ánh và ở Con chim xanh biếc bay về, nhà văn vẫn dùng giữ phong cách đó.

Điểm nhấn quan trọng trong cuốn sách chính là khát khao sống tốt, sống tử tế, tinh thần hướng đến cái đẹp và sự tinh tế. Chính sự tử tế, tình yêu thương, tinh thần hướng thượng đã giúp hóa giải mọi thứ, dù là những thứ "dường như không thể nào chấp nhận được". Các chi tiết trong truyện có lúc làm độc giả nghẹt thở nhưng rồi chính lòng trắc ẩn, thương yêu đã giúp các nhân vật cuối cùng tìm về với nhau trong một niềm hân hoan, hạnh phúc, như duyên số đã sắp đặt cho họ vậy. Ngay trong cuộc sống hằng ngày của các nhân vật, nhà văn đã khéo léo để các nhân vật của mình luôn thể hiện lòng trắc ẩn với mọi người xung quanh mình.

Cuốn sách cũng thắp lên sự lạc quan trong trái tim bạn đọc, qua những gian nan thử thách của những bạn trẻ tự lập thân, lập nghiệp vẫn tìm thấy niềm vui, với những ước mơ, hoài bão xanh rì, bắt nhịp với đời sống đô thị TP.HCM khiến tác phẩm có chất hiện đại và gần gũi khó tả.

Con chim xanh biếc bay về chia sẻ cùng bạn rằng giữa đời sống bề bộn thị thành, luôn có những góc nhẹ nhàng để ta tìm về, luôn có niềm vui để ta hướng đến, và những nỗi lo âu, tị hiềm, nghi kỵ vẫn có thể hóa giải, như cách người đô thị TP.HCM vẫn sống phóng khoáng hết mình, làm việc hết mình, yêu thương hết mình.

Tình Lê