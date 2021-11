Khai thác bản quyền sách ngoại văn, tập trung vào đề tài sách đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, sách phổ biến kiến thức và ứng dụng khoa học công nghệ vào cuộc sống... sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới.

Sáng 30/11, tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã diễn ra Hội thảo Xuất bản, truyền thông sách Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Tại sự kiện, lễ ký kết hợp tác và giới thiệu sách giữa Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật với Công ty cổ phần sách Alpha Books cũng diễn ra. Lễ ký kết có sự chứng kiến của ông Nguyễn Hoàng Giang - Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ; Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục xuất bản.

Ông Nguyễn Nguyên (giữa) xem các cuốn sách được giới thiệu trong hội thảo.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thực hiện công tác truyền thông, xuất bản và phát hành sách của mỗi bên, góp phần phổ biến, giới thiệu tri thức thuộc các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ và văn hóa dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; phát triển văn hóa đọc; góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hai bên cùng phối hợp trong việc khai thác bản quyền sách ngoại văn, tập trung vào đề tài sách đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, sách phổ biến kiến thức và ứng dụng khoa học công nghệ vào cuộc sống.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang đánh giá cao năng lực của hai đơn vị trong hoạt động xuất bản, phát hành sách khoa học, công nghệ trong nước và quốc tế thời gian qua; đồng thời chỉ đạo hai đơn vị cần xây dựng kế hoạch hợp tác xuất bản, phát hành sách về lĩnh vực này 5 năm; cho ra mắt những cuốn sách theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và định hướng phát triển khoa học, công nghệ quốc gia.

Ông Nguyễn Cảnh Bình - CEO Alpha Books cho biết, khi bắt tay vào làm sách khoa học cho trẻ em ông mới thấy khó khăn như thế nào. Nhìn sang mảng sách dành cho sinh viên, ông lại càng thấy nó cũ kỹ. Từ thời ông học cách đây vài chục năm mà nội dung vẫn vậy, chỉ khác là tái bản đi tái bản lại mà thôi. Nhìn thấy nhức nhối của nền xuất bản sách khoa học Việt Nam yếu như thế nên ông Bình quyết định tìm tòi mảng sách này từ các nước phát triển để mang về xuất bản mảng sách này ở Việt Nam.

Đại diện các đơn vị tham gia ký kết.

Tại hội thảo cũng giới thiệu 3 đầu sách mới: FDI - Nhiệm vụ kép trong bối cảnh mới/ FDI - Dual task in the new context; Bộ sách Britannica; Binh pháp Toán 12.

FDI - Nhiệm vụ kép trong bối cảnh mới/ FDI - Dual task in the new context được tác giả nghiên cứu công phu, nghiêm túc, xuất bản bằng song ngữ Việt - Anh.

TS. Phan Hữu Thắng - tác giả cuốn sách này chia sẻ tại hội thảo: "Trong thời đại ngày nay, bị xâm phạm chủ quyền quốc gia, thậm chí mất một phần lãnh thổ vẫn chưa phải là mất hết. Điều đáng lo ngại hơn là mất độc lập, tự chủ của nền kinh tế quốc gia với sự xâm lấn mềm, khống chế bằng kinh tế của một quốc gia khác. Sự xâm lấn mềm bằng kinh tế, thông qua con đường đầu tư, còn nguy hại không kém, nếu không nói là hơn sử dụng súng ống vũ trang trực diện để cướp lãnh thổ đất đai".

Vấn đề ở chỗ, do sự xâm lấn mềm bằng kinh tế thông qua đầu tư nhiều khi khó nhận biết những âm mưu ẩn giấu phía sau hoặc những tổn hại do chính sự sơ suất vô tình hay yếu kém của phía nhận đầu tư gây ra: quyền lợi, lợi ích trước mắt gắn với việc đầu tư, làm ăn với nước ngoài thoả mãn nhu cầu bức bách của một bộ phận dân chúng trong các nước nghèo, đang phát triển, bao gồm các cá nhân, doanh nhân hiểu biết, thậm chí Chính phủ các nước sở tại đáp ứng một số yêu cầu bức bách, mang tính tình thế, nhiều khi họ còn bàng lòng với cách sống và cách làm ăn đó nên trong nhất thời, lợi ích chiến lược quốc gia bị che lấp.

Một quốc gia khi bị phụ thuộc về kinh tế, đã đi làm thuê sẽ bị nước ngoài điều hành, dẫn dắt, phải làm theo "ý ông chủ", dẫn đến bị phụ thuộc chính trị, quân sự, sống theo cách sắp đặt của "ông chủ", văn hoá bị đồng hoá, tên tuổi quốc gia, hình ảnh dân tộc bị lu mờ...

"Với mong muốn đất nước không bị rơi vào tình thế đó nên cuốn sách này đã được ra đời mà xây dựng nền kinh tế tự cường là nội dung then chốt nhất của cuốn sách", TS.Phan Hữu Thắng chia sẻ.

Cuốn sách FDI - Nhiệm vụ kép trong bối cảnh mới đã tập trung làm rõ hai nhiệm vụ đó với nhiều nội dung. Đó là tiếp tục thúc đẩy các mặt tích cực của đầu tư nước ngoài đã đạt được trong thời gian qua. Khắc phục các mặt tiêu cực của đầu tư nước ngoài, tăng giá trị nhận được từ đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới; Tạo điều kiện để các doanh nghiệp tư nhân trong nước hợp tác đầu tư được với các doanh nghiệp nước ngoài; Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân; Có chính sách dành các ưu đãi nhất định cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hợp tác, liên doanh với nước ngoài; Thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển; có chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam, từ đó tăng cường được mối liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài.

Bộ sách Britannica là bộ sách bách khoa thư dành cho thiếu niên của Britannica Books giới thiệu một chuỗi các chủ đề về khoa học: Vũ trụ; Sự sống; Trái Đất; Vật chất; nhân loại Thời cổ đại và trung cổ; thời hiện đại; tương lai; đưa bạn đọc vào hành trình đi qua một thế giới đầy thông tin hấp dẫn. Mỗi khi giở một trang sách, người đọc sẽ tìm thấy nhiều điều mới mẻ, thú vị để khám phá, tìm hiểu, từ đó khơi gợi trí tò mò và niềm vui học hỏi kiến thức mới.

Các học giả, nhà nghiên cứu và những bộ óc xuất chúng làm nên cuốn sách này là những người mà mỗi ngày họ đang định hình đường biên giới của tri thức. Họ được dẫn đường bằng đam mê và sự cống hiến để tìm kiếm sự chính xác. Nhờ vậy, họ đang giúp chúng ta hiểu rõ hơn thế giới, bao gồm cả việc hiểu những thứ ta chưa biết.

Binh Pháp Toán 12 là cuốn sách ôn thi môn Toán trung học phổ thông quốc gia, được xây dựng bởi Mathpresso Vietnam. Cuốn sách hướng tới mục tiêu giúp học sinh nắm chắc kiến thức nền tảng của chương trình Toán 12, đồng thời tìm được niềm vui trong việc học Toán.

