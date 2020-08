Theo đại diện Cục An Ninh chính trị nội bộ, lợi dụng thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới 2020-2021, các đối tượng gia tăng hoạt động in lậu, phát hành sách giáo dục in lậu nhằm trục lợi.