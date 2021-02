Trích đoạn trong cuốn sách Ikigai – Đi tìm lý do thức dậy mỗi sáng: 1. Đừng lo nghĩ “Bí quyết để sống lâu là đừng lo nghĩ. Và giữ cho trái tim luôn tươi trẻ ‒ đừng để nó già đi. Nở một nụ cười tươi và mở rộng trái tim với mọi người. Nếu bạn mỉm cười và mở rộng trái tim mình, con cháu bạn và tất cả mọi người sẽ đều muốn gặp bạn”. “Cách tốt nhất để ngăn ngừa lo âu là đi ra ngoài đường và chào mọi người. Tôi làm điều đó mỗi ngày. Tôi đi ra ngoài và nói, ‘Xin chào!’ và ‘Hẹn gặp lại!’ Sau đó, tôi về nhà và chăm sóc vườn rau của mình. Vào buổi chiều, tôi dành thời gian với bạn bè”. “Ở đây, mọi người đều hòa thuận với nhau. Chúng tôi cố gắng không gây rắc rối. Dành thời gian bên nhau và vui vẻ là quan trọng nhất”. 2. Trau dồi thói quen tốt “Mỗi sáng, tôi vui vẻ thức dậy lúc sáu giờ và mở rèm cửa để nhìn ra vườn rau của mình. Tôi ra vườn để kiểm tra đám cà chua, cây cam cây quýt,.... Tôi thích ngắm nhìn chúng ‒ điều đó giúp tôi thư giãn. Sau một tiếng trong vườn, tôi quay vào nhà và làm bữa sáng”. “Tôi tự trồng rau và nấu chúng. Đó là ikigai của tôi”. “Bí quyết giữ minh mẫn khi về già nằm ở ngón tay bạn. Từ các ngón tay cho đến bộ não, và ngược lại. Nếu giữ cho ngón tay mình bận rộn, bạn sẽ sống đến trăm tuổi”. “Mỗi ngày, tôi thức dậy lúc bốn giờ sáng. Tôi đặt báo thức giờ đó, dậy uống một tách cà phê, và tập thể dục nhẹ nhàng, đưa tay lên. Điều đó giúp tôi tràn đầy năng lượng cho cả ngày”. “Tôi ăn mỗi thứ một ít. Tôi nghĩ đó là bí quyết. Tôi thích sự đa dạng trong thực đơn của mình, có lẽ điều này làm kích thích khẩu vị hơn”. “Làm việc. Nếu không làm việc, cơ thể bạn sẽ hỏng hóc”. “Khi thức dậy, tôi đến đứng trước butsudan và thắp hương. Tâm trí bạn lúc nào cũng phải hướng tới tổ tiên. Đó là điều đầu tiên tôi làm mỗi sáng”. “Mỗi ngày, tôi luôn thức dậy vào cùng một thời điểm, sáng sớm, và dành cả buổi sáng trong vườn rau của mình. Tôi đi khiêu vũ với bạn bè mỗi tuần một lần”. “Tôi tập thể dục hằng ngày, và mỗi sáng đều đi dạo”. “Sáng nào thức dậy tôi cũng tập thể dục qua đài”. “Ăn rau ‒ điều này giúp bạn sống lâu hơn”. “Để sống lâu, bạn cần phải thực hiện ba điều: tập thể dục để giữ sức khỏe, ăn uống tốt và dành thời gian với mọi người”. 3. Nuôi dưỡng tình bạn mỗi ngày “Tụ tập với bạn bè là ikigai quan trọng nhất của tôi. Tất cả chúng tôi quây quần lại và trò chuyện ‒ điều đó rất quan trọng. Tôi luôn biết rằng mình sẽ gặp lại tất cả bọn họ ở đây vào ngày mai, và đó là một trong những điều tôi yêu thích nhất trong cuộc sống”. “Sở thích chính của tôi là tụ tập với bạn bè và hàng xóm”. “Trò chuyện mỗi ngày với những người bạn yêu quý, đó là bí quyết sống lâu”. “Tôi nói,‘Xin chào!’ và ‘Hẹn gặp lại!’ với bọn trẻ khi chúng trên đường đến trường, và vẫy tay với những người lái xe ngang qua. ‘Lái xe an toàn nhé!’ tôi nói. Từ 7:20 sáng và 8:15 sáng, tôi luôn ở ngoài đường, chào hỏi mọi người. Khi mọi người đi hết rồi, tôi mới quay vào nhà”. “Trò chuyện và uống trà với hàng xóm của tôi. Đó là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Và hát cùng nhau nữa”. “Hằng ngày, tôi thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, rời khỏi nhà, và đi bộ ra biển. Tôi đến nhà của một người bạn và chúng tôi cùng nhau uống trà. Đó là bí quyết để sống lâu: Gặp gỡ mọi người và thăm thú đó đây”. 4. Sống không vội vã “Bí quyết sống lâu của tôi là luôn luôn tự nói với bản thân,‘Sống chậm lại’ và ‘Thư giãn đi nào’. Bạn sẽ sống lâu hơn nếu không sống vội vàng”. “Tôi thích làm đồ đan lát. Đó là ikigai của tôi. Điều đầu tiên tôi làm khi thức dậy là cầu nguyện. Sau đó, tôi tập thể dục và ăn sáng. Lúc bảy giờ, tôi bắt đầu công việc đan lát một cách chậm rãi. Đến năm giờ chiều, cảm thấy mệt, tôi liền đi thăm bạn bè”. “Làm nhiều việc khác nhau mỗi ngày. Luôn luôn bận rộn, nhưng chỉ làm một việc tại một thời điểm, để không bị ngợp trong công việc”. “Bí quyết sống lâu là đi ngủ sớm, thức dậy sớm và đi dạo. Sống thanh thản và tận hưởng những điều nhỏ nhặt. Gặp gỡ bạn bè. Xuân, hạ, thu, đông… tận hưởng từng mùa, một cách hạnh phúc”. 5. Hãy lạc quan “Mỗi ngày tôi đều tự nhủ, ‘Hôm nay sẽ tràn đầy sức khỏe và năng lượng. Hãy sống trọn vẹn nhất.’” “Tôi chín mươi tám tuổi rồi, nhưng vẫn thấy mình trẻ lắm. Tôi còn rất nhiều việc phải làm.” “Cười. Tiếng cười là điều quan trọng nhất. Tôi cười ở mọi nơi tôi đến”. “Tôi sẽ sống đến một trăm tuổi. Chắc chắn là như vậy! Đó là một động lực to lớn đối với tôi”. “Nhảy múa và ca hát với con cháu là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống”. “Tôi cảm thấy rất may mắn khi được sinh ra ở đây. Tôi cảm ơn điều đó mỗi ngày”. “Điều quan trọng nhất ở Ogimi, và trong cuộc sống, là luôn giữ nụ cười trên môi”. “Tôi làm công việc tình nguyện để phần nào đền đáp những gì ngôi làng đã trao cho tôi. Ví dụ, tôi sử dụng xe của mình để đưa bạn bè đến bệnh viện”. “Chẳng có bí mật nào cả. Đơn giản là sống đúng nghĩa”.