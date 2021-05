Hội sách trực tuyến quốc gia chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 tổ chức trên sàn Book365 đã chính thức khép lại.

Với thông điệp Sách cho mọi nhà – đưa sách đi xa mục tiêu của Hội sách trực tuyến quốc gia là đưa sách đi muôn nơi, tới khắp mọi miền đất nước, không phân biệt vùng miền, không biệt khoảng cách địa lý, đặc biệt hướng tới bạn đọc vùng sâu vùng xa mong mỗi cuốn sách sẽ được gửi tới những người cần sách.

Sau hơn một tháng triển khai Hội sách cơ bản đã đạt và vượt những mục tiêu đề ra. Với gần 100 đơn vị xuất bản trong và ngoài nước tham dự (tăng 20 đơn vị so với năm 2020), cung cấp hơn 40.000 cuốn sách tới tay bạn đọc (tăng gấp ba lần so với năm 2020 là 13,000 cuốn). Doanh số giá bìa đạt 4,5 tỷ; doanh số theo giá bán (đã trừ giảm giá của các đơn vị) đạt 3,5 tỷ VNĐ tăng gấp 3,5 lần so với hội sách 2020 (1 tỷ VNĐ).

Hơn 5,9 triệu lượt độc giả truy cập hội sách (tăng gấp 3 lần so với năm 2021 – gần 2 triệu truy cập). Hơn 27,000 vận đơn, trong đó chiếm hơn 60% số đơn vận đến từ tỉnh thành xa ngoài Hà Nội và Sài Gòn (gấp 2,5 lần so với năm 2020 là 11,000 vận đơn). Gần 20 đợt trợ giá khác nhau với gần 30,000 cuốn sách trợ giá từ 50-90% giới thiệu tới bạn đọc. Tổng số tiền tài trợ lên tới gần 1 tỷ đồng đến từ các nhà tài trợ.

12 sự kiện đã được tổ chức mang lại sân chơi ý nghĩa cho bạn đọc cả nước, đặc biệt trong bối cảnh đầy lo lắng của dịch Covid-19, qua mỗi sự kiện được tổ chức đã tạo không gian giao lưu vui vẻ với các chủ đề về sách sôi nổi đem lại nhiều niềm vui tiếng cười cho bạn đọc tham dự.

Hội sách lần đầu tiên ứng dụng nhiều công nghệ mới và hiện đại, nhằm làm tăng tính thuận tiện và kết nối sách dễ dàng tới bạn đọc, kết nối các đơn vị xuất bản và phát hành sách, hỗ trợ các đơn vị cung cấp giới thiệu sách trực quan và dễ dàng quản lý sản phẩm của mình như:

Lần đầu tiên tích hợp xây dựng 4 sàn trên một hệ thống: Sàn sách in, Sách Ebook, Sàn Giao dịch bản quyền, Sàn tin tức sự kiện và Khu vực cổng chào giới thiệu chung. Mỗi sàn là một chủ đề sách với các chức năng hoạt động độc lập và phối kết hợp trên nền tảng công nghệ chung của Hội sách tạo sự tập trung, đa dạng và mới mẻ cho bạn đọc khi tham dự, phù hợp với qui mô của một sự kiện cấp quốc gia. Các công nghệ này được tài trợ bởi thương hiệu tư vấn quản lý Vitranet24.

Áp dụng Công nghệ Animation (hoạt cảnh tương tác với bạn đọc) với các hoạt cảnh sinh động diễn ra trên web, tương tác trực tiếp giữa khách hàng và sàn, hỗ trợ trình diễn sách và bán hàng sinh động trực quan. Qua mỗi sự kiện là một ý tưởng nhân vật khác nhau giới thiệu sách tới độc giả, giúp tăng tính sinh động, sự giao lưu tương tác giữa web và bạn đọc khi tới tham quan Hội sách.

Hệ thống tìm kiếm được tăng cường, bổ sung các chiều tìm kiếm, tăng khả năng tìm kiếm sách như một thư viện trực tuyến. Áp dụng hệ thống giám sát vận đơn được tích hợp với các đơn vị vận chuyển, đảm bảo giám sát kịp thời các đơn vị vận chuyển khi chất lượng vận chuyển bị quá hạn hoặc không tốt,...

Hội sách do Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo thực hiện; Cục Xuất bản In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức; Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty V&V vận hành. Nhiều đơn vị, cá nhân đã tài trợ vận chuyển, tài trợ trực tiếp trên từng cuốn sách cho độc giả như: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam VNPost, Công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh Thương hiệu tư vấn quản lý Vitranet24, Tập đoàn Bảo Việt, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ GNC, Công ty cổ phần phát triển giải pháp giáo dục ViVi Education, Quỹ từ thiện Ngân Hà Hải Phòng, các nhà mạng Viettel, VinaPhone, MobiFone… Sau khi hội sách kết thúc, các đầu sách tiếp tục được giao dịch trên sàn Book365.vn.

Tình Lê