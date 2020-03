7 cuốn sách Lê Âu Ngân Anh gợi ý đọc: Lối mòn của tư duy cảm tính Cuốn sách thuộc về thể loại tâm lý học hành vi nên học sinh, sinh viên, người bắt đầu đi làm, doanh nhân đều là đối tượng phù hợp. Nhưng theo Lê Âu Ngân Anh, ở lứa tuổi vừa bước vào đại học trở lên sẽ dễ tiếp nhận và hình dung từ những câu chuyện tình huống trong sách hơn. "Con người chúng ta đa phần đều cho rằng mình duy lý và có thể chọn lựa hành vi dựa trên những cảm xúc cân bằng nhưng sự thật chúng ta lại có xu hướng sa vào lối tư duy cảm tính rất nhiều. Ori Brafman - Nhà lý luận xã hội học nổi tiếng cùng anh trai là nhà tâm lý học Rom Brafman đã khám phá nguyên nhân và lý giải tại sao việc ra quyết định của chúng ta bị tác động tâm lý ngầm chi phối. Và những tác động tâm lý này có sức ảnh hưởng đến đời sống cá nhân và công việc của mỗi người, bao gồm tâm lý lo sợ thiệt hại (xu hướng thoái lui nhằm tránh thiệt hại, tổn thất), hiện tượng sai lệch chuẩn đoán (tình trạng con người mất khả năng đánh giá và nhận định lại những xét đoán ban đầu về một người hay một sự việc nào đó), và hiệu ứng tắc kè hoa (xu hướng chấp nhận cả những tính cách vốn bị người khác gán ghép tuỳ tiện cho bản thân mình)", Lê Âu Ngân An sơ lược nội dung cuốn sách. 13 điều người có thần kinh thép không làm Cũng giống cuốn sách trên, Lê Âu Ngân Anh chia sẻ quan điểm của cô sách sẽ phù hợp với lứa tuổi vào đại học trở lên. "Câu nói mình ấn tượng nhất trong cuốn sách là: Những thói quen tốt quan trọng đấy, nhưng thường chính những thói quen xấu đã cản trở chúng ta không khai thác được trọn vẹn tiềm năng của mình. Bạn có thể có được tất cả những thói quen tốt trên đời, nhưng nếu đồng thời vẫn giữ lại những thói quen xấu bạn sẽ gặp khó khăn nhiều trong việc đạt được những mục tiêu của mình. Bạn tốt được đến đâu phụ thuộc vào rất nhiều việc bạn còn lại những thói quen xấu nào. Bạn có bao giờ dám đối mặt và nhận diện rằng bạn có những thói quen xấu hay luôn để bản thân sa vào những lối mòn tư duy như: Đổ lỗi cho người khác và hoàn cảnh, cho rằng bản thân là cái rốn của vũ trụ, hay than thân trách phận và nghĩ rằng ông Trời không công bằng với bạn, thậm chí là ganh tị với thành công của người khác? Chỉ khi nào chúng ta thoát khỏi được những chiếc bẫy tinh thần này, chúng ta mới có thể tập trung vào việc phát huy và tăng cường những điểm mạnh vốn có của mình các bạn ạ", Lê Âu Ngân Anh chia sẻ đoạn mà cô ấn tượng. Những Điều trường Havard không dạy bạn Cuốn sách thuộc thể loại bài học kinh doanh nên đối tượng là dành cho các bạn đang học ngành nghề liên quan đến mảng Quản trị, những bạn đang nuôi dưỡng kế hoạch khởi nghiệp, kể cả những nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Nội dung cuốn sách phản chiếu chính kiến thức và trải nghiệm thực tế của Mark McCormack từ trường đời trong việc điều hành doanh nghiệp và quản lý con người ở lĩnh vực khá mới mẻ trong nửa thế kỷ trước - lĩnh vực quản lý và tiếp thi thể thao. Truyện ngắn Tiếng Anh - Jeffrey Archer - The Number One Bestseller Tell Tale Thể loại sách chủ đạo của Jeffrey Archer là tiểu thuyết, trinh thám và truyện ngắn dựa trên những sự kiện có thật và cả hư cấu. Cuốn này theo Lê Âu Ngân Anh phù hợp cho các bạn đang bắt đầu đọc sách tiếng Anh với vốn từ vựng ở mức trung bình khá trở lên. Vì là truyện nên cách diễn đạt sẽ sử dụng nghệ thuật miêu tả và ẩn dụ khá nhiều, đôi khi có cả tiếng lóng nên đọc chậm và nghiền ngẫm. Truyện dài - Bóng tối kinh hoàng Nội dung cuốn này kể lấy bối cảnh tại Berlin (Đức), Paris (Pháp), Denver (Colorado), Manhattan (New York) - bốn thành phố trên thế giới với bốn người chết thảm thương và bí ẩn. Chúng đều gợi đến một mối liên quan độc nhất: mỗi cái chết đều được kết nối với một nhóm tư vấn về môi trường đầy quyền lực. Hai trong số người vợ của nạn nhân - nghệ sĩ Diane Stevens và siêu mẫu quốc tế Kelly Harris - đã tìm ra bí ẩn cái chết của chồng họ. Lo sợ, nghi ngờ lẫn nhau, và chỉ với những mưu kế của chính mình, họ bị cuốn vào một chu ký tìm kiếm và diệt tiêu đầy ác mộng. Nghề nào cho bạn, nghề nào cho tôi? Học sinh cấp 3 bắt đầu xác định ngành nghề chọn vào đại học, những bạn đang học đại học hoặc những bạn đã đi làm nhưng cảm thấy ngành mình theo học/ theo làm không phù hợp với mình nên đọc. Cuốn sách này sẽ giúp bạn thực hiện bài tự kiểm tra đơn giản trong 10 phút để tìm ra kiểu tính cách cụ thể qua bài tự đánh giá tính cách theo màu Q (Màu Q nói về vấn đề mã hoá con người - bản thân chúng ta và những người khác), từ đó giúp bạn làm quen với những khái niệm áp dụng với nghề nghiệp của bạn (cách giao tiếp với người thuộc nhóm màu cụ thể, điểm mạnh điểm hạn chế - thách thức đối với tính cách của bạn, môi trường và kiểu văn hoá làm việc lý tưởng, tính cách của người sếp lý tưởng của bạn,...). Đôi lúc, màu Q còn là công cụ để đoán biết được những hành vi khó hiểu của sếp và đồng nghiệp, thậm chí là cả bạn bè và bạn đời nữa. Bản thân mình sau khi kiểm tra ra kết quả mình thuộc tuýp người hướng nội thuộc nhóm màu xanh lá cây/ màu vàng. Những phân tích về tính cách cũng như những gợi ý về công việc mình thấy 90% là chính xác với những công việc mình đang làm. Truyện ngắn - Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu Cuốn sách này Lê Âu Ngân Anh chia sẻ vì nhìn thấy tiêu đề nên nhưng chưa đọc qua hết nên không dám review chi tiết. Đối tượng dành cho cuốn sách này có lẽ nghiêng về phái nữ, người đang có sự băn khoăn về các vấn đề trong tình yêu, hôn nhân thông qua những câu chuyện đời thường của tác giả và những người cô từng gặp gỡ, tiếp xúc. Cuốn sách gồm 44 mục với 44 chủ đề khác nhau, bàn về nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của phụ nữ hiện đại.