Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra trong cả nước và nhiều điểm mới.

Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký quyết định số 284/QĐ - TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 tổ chức cả trực tuyến và thực địa.

Như thường lệ, năm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức hội sách trực tuyến chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 (ngày 21/4), tại sàn Book365.vn từ ngày 15/4 đến 15/5/2021. Hoạt động này nhằm tiếp tục khẳng định, tôn vinh giá trị của sách, ý nghĩa văn hóa, sự cần thiết của Ngày Sách Việt Nam trong đời sống tinh thần của người dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung; nâng cao nhận thức của nhân dân về giá trị, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, góp phần phát triển tư duy, giáo dục, hoàn thiện nhân cách con người.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, lễ khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 sẽ được tổ chức vào 10 giờ ngày 18/4 tại Đường sách TP.HCM; Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 sẽ diễn ra từ ngày 17/4 đến ngày 15/5 tại địa chỉ Sàn book.365.vn. Như vậy, so với mọi năm, năm nay, Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 có điểm mới là sẽ tổ chức cả trực tuyến và thực địa.

Nói về điểm mới này, ông Nguyễn Nguyên cho biết, như thường lệ, Ngày Sách Việt Nam thường tổ chức trên thực địa ở Công Viên Thống Nhất, Hà Nội nhưng từ năm 2020 do dịch Covid-19 nên BTC đã phải tổ chức trực tuyến.

"Mặc dù chuyển sang trực tuyến là do tình huống của dịch nhưng qua kết quả lại cho thấy việc chuyển sang trực tuyến có hiệu quả rất tốt. Nó là một bước đi để ngành thực hiện chuyển đổi số, đồng thời thực tế nó cũng tạo ra những kết quả tích cực.

Thứ nhất là việc đưa sách tới những vùng sâu vùng xa, tránh việc chỉ tổ chức ở những trung tâm đô thị. Thứ hai nó cũng tạo được hiệu quả kinh tế rất tốt, tích cực hơn so với việc tổ chức truyền thống. Tuy nhiên để tăng cường, hỗ trợ cho việc hội sách truyền thống và hội sách online có hiệu quả năm nay vẫn tiếp tục triển khai hội sách truyền thống với quy mô, mức độ phù hợp. Từ đó hai hình thức hỗ trợ cho nhau để tạo ra hiệu ứng truyền thông, tạo ra sự lan toả mạnh mẽ của văn hoá đọc. Vì vậy năm nay vẫn tổ chức hội sách truyền thống tại TP. HCM", ông Nguyễn Nguyên cho chia sẻ.

Do vậy, các hoạt động tọa đàm diễn ra tại Đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình, Quận 1) trong thời gian diễn ra Hội sách (bắt đầu từ ngày 18/4) như: tọa đàm khoa học về phát triển văn hóa đọc trong xu thế chuyển đổi số do Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), Công ty Đường sách TP.HCM, Vụ Thư viện (Bộ VHTT&DL) phối hợp tổ chức; tọa đàm giới thiệu bộ sách mới về triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật); giới thiệu các bộ sách mới về TP.HCM (Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM); giới thiệu về các bộ sách mới về chuyển đổi số (Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông); giao lưu giữa tác giả Nguyễn Nhật Ánh với bạn đọc...

Các hoạt động trên Sàn Book365.vn cũng diễn ra sôi nổi thông qua giao lưu, tọa đàm giới thiệu, trao đổi về văn hóa đọc; chuyển đổi số trong xuất bản và cách tiếp cận đọc sách trong thời đại công nghiệp 4.0; giới thiệu tác giả, tác phẩm với bạn đọc... bắt đầu từ ngày 17/4 đến ngày 15/5.

Ông Nguyễn Nguyên.

Về mặt quy mô, hình thức, ông Nguyễn Nguyên cho biết, Hội sách lần này sẽ có nhiều đơn vị tham gia hơn. "Chúng tôi không chú trọng quy mô về số lượng sách tham gia mà chúng tôi nghĩ rằng cần giới thiệu những đầu sách hay, hấp dẫn và được nhiều bạn đọc tìm kiếm. Tất nhiên là số lượng sách vẫn nên đa dạng các loại, các nhu cầu.

Thứ hai là về mặt hình thức, lần trước tổ chức trong 10 ngày và chỉ chuẩn bị trong 10 ngày thôi nên về hình thức thì chưa được ưng ý. Đợt này chúng tôi đã rút kinh nghiệm thông qua các nước một là hội chợ sách ở Thái Lan, qua 40 hội chợ sách của các nước mà tôi đã thu thập tài liệu. Sau đấy về triển khai phù hợp với yêu cầu của chúng ta, đồng thời tích hợp được những công nghệ mới, yêu cầu mới với tinh thần đơn giản nhất nhưng lại hiệu quả nhất", ông Nguyễn Nguyên thông tin thêm.

Tình Lê