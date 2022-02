Với bộ truyện song ngữ Anh-Việt "Biệt đội ngôi sao", tác giả Nguyễn Hạnh Phương được trao kỷ lục 'Người viết truyện giả tưởng bằng Tiếng Anh nhỏ tuổi nhất Việt Nam'.

Biệt đội ngôi sao: Cuộc tìm kiếm sức mạnh vĩ đại (tựa tiếng Anh: Star Team: A Quest For The Greatest Power) được tác giả nhí Nguyễn Hạnh Phương (bút danh Rosy Black) viết dưới dạng song ngữ Anh-Việt. Bộ truyện gồm 4 tập, dự kiến sẽ phát hành mỗi năm 1 tập.

Tập 1 Trở về quá khứ vừa được nhà xuất bản Kim Đồng cho ra mắt. “Ngay sau khi tập sách được phát hành, bé Nguyễn Hạnh Phương cũng được Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác nhận kỷ lục "Người viết truyện giả tưởng bằng Tiếng Anh nhỏ tuổi nhất Việt Nam”, đại diện truyền thông nhà xuất bản Kim Đồng cho biết. Dự kiến lễ trao kỷ lục sẽ được diễn ra tại nhà tác giả nhí Nguyễn Hạnh Phương trong thời gian tới.

Biệt đội Ngôi sao: Cuộc tìm kiếm sức mạnh vĩ đại viết về chuyến phiêu lưu của 4 nhân vật là những đứa trẻ người Anh: Crystal Ruby, Alyssa Crown, Andrew Woodwork và Peter Anderson. Cả nhóm ở độ tuổi 12, học cùng lớp và mỗi em sở hữu một khả năng đặc biệt.

Trong một buổi đi chơi, trong một ngôi nhà bỏ hoang, tình cờ nhóm bạn phát hiện ra chiếc hộp đặc biệt trên đó có khắc chữ “Chiếc hộp chứa Sức Mạnh Vĩ Đại” (The box of Greatest Power). Không ngờ chiếc hộp đó bị cướp bởi Thần Chết. Với sự giúp đỡ của một Điểu sư tốt bụng có tên là Harold, nhóm bạn nhỏ đã tìm hiểu được câu chuyện về sức mạnh bên trong chiếc hộp và đánh bại Thần Chết…

Nguyễn Hạnh Phương viết tác phẩm này vào năm 2019, khi mới 10 tuổi và đã lập kế hoạch nội dung cho bộ truyện. Tập 2 sẽ là Đến tương lai (Go to Future), tập 3 có tên Lên thiên đàng (Up to Heaven) và tập cuối - Xuống địa ngục (Up to Hell). Cô bé cho biết, ban đầu nội dung câu chuyện được viết nháp sau đó dần hoàn thiện chi tiết cho từng tập. Em viết tiếng Anh trước và tự dịch sang tiếng Việt.

Việc có mẹ là giáo viên tiếng Anh đã giúp tác giả nhí này tiếp cận Anh ngữ ngay từ khi còn bé. Gia đình cho biết từ khi lên 3, bé đã học cả Tiếng Việt lẫn Tiếng Anh; 4 tuổi có thể đọc các sách và truyện bằng cả hai ngôn ngữ. Thích đọc sách và say mê khoa học từ sớm, một thành tích đáng nể của tác giả nhí này là em đã đọc hơn 1.000 quyển sách, trong đó 70% là sách Tiếng Anh.

Nguyễn Hạnh Phương cũng từng được các huy chương vàng, bạc, đồng cho giải ASMO môn Tiếng Anh và Khoa học trong năm 2020 và 2021. Em đã tham gia nhiều chương trình truyền hình, đặc biệt series dạy Tiếng Anh dài tập Mathdorm của VTV7. Trước Biệt đội ngôi sao, Nguyễn Hạnh Phương từng viết nhiều truyện hư cấu nhưng không xuất bản. Hiện tại em đang hoàn thiện tập 2 của bộ truyện Biệt đội ngôi sao dự kiến ra mắt vào cuối năm 2022.

Tình Lê