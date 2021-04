Bộ sách "Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan'' sẽ là người bạn đồng hành đắc lực giúp trẻ dần rời xa điện thoại di động, bước ra ngoài đời sống để tích lũy tri thức, hình thành tính tự lập.

Bộ sách Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan do Minh Thắng Books mua bản quyền, liên kết xuất bản với NXB Dân Trí với hi vọng giúp các bạn nhỏ phát triển trí tuệ, niềm tin và năng lượng tích cực, những mẩu truyện thiếu nhi, truyện ngụ ngôn và truyện danh nhân đơn giản, sinh động. Sau khi đọc những mẩu truyện ngắn, trẻ sẽ hiểu được những phẩm chất tốt đẹp: tự cường, tự tin, tự lập, trung thực, cống hiến, thân thiện, giúp đỡ người khác, biết ơn...

Bộ sách Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan là món quà bạn nhất định phải tặng con để khơi dậy sự phát triển của trẻ, dẫn dắt trẻ suy ngẫm vấn đề, truyền năng lượng tích cực, để trẻ tổng hợp lại cảm nhận của mình sau khi đọc.

Bộ sách được phát hành tại các nhà sách chính thống, các siêu thị sách thuộc hệ thống trên toàn quốc. Tuy nhiên, hiện tại theo đại diện Minh Thắng Books, Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan đang bị in lậu, giao bán tràn lan trên mạng có chất lượng rất kém, giấy mỏng, in xấu, màu xỉn, có thể gây ảnh hưởng đến thị lực người đọc. Đặc biệt, dễ nhận thấy là bộ sách này không hề có thông tin xuất bản, đơn vị in cũng như đơn vị phát hành.

"Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây ảnh hưởng không chỉ đến tác giả mà còn gây búc xúc cho toàn xã hội và cho các độc giả. Bởi nội dung của bộ sách lậu hiện không được bất kỳ nhà xuất bản nào tiến hành biên tập và kiểm định. Để ủng hộ sách thật, thay vì mua sách từ các nguồn không rõ ràng, sách trôi nổi trên mạng xã hội, độc giả có thể đặt mua bộ sách tại các nhà sách chính thống, các siêu thị sách thuộc hệ thống Fahasha, Phương Nam, Tiền Phong, ADC Books", đại diện Minh Thắng Books chia sẻ.

Tình Lê