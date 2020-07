"TV hay Internet có thể nhanh, tiện lợi nhưng giá trị của chúng không sống mãi như giá trị nguyên thủy của sách", Ngô Mỹ Uyên khẳng định.

Nhân mục "Người nổi tiếng đọc gì?" , hoa hậu Ngô Mỹ Uyên đã dành thời gian chia sẻ với VietNamNet về những cuốn sách cô tâm đắc. Từng đi qua nhiều quốc gia, sinh sống trong 3 nền văn hóa Việt Nam, Mỹ và Italy, người đẹp có cơ hội tiếp cận nhiều nguồn sách hay trên thế giới. Ngô Mỹ Uyên luôn đọc và đọc để làm giàu hiểu biết rồi đi để trải nghiệm thực tế những hiểu biết đọc được. Cô hy vọng độc giả sẽ hứng thú tìm đọc sách, lan tỏa những điều hay cho một tác phong sống tích cực.

Sách không thể bị thay thế bởi Internet

Trước hết, sách gắn liền với các niềm đam mê của tôi.

Tôi đam mê hội họa từ năm 7 tuổi. Khi ấy, cạnh nhà tôi có một có một họa sĩ. Bác đã dạy tôi học vẽ từ vẽ bút chì, đánh bóng đến màu sắc. Đến khi học ở trường, tôi tham gia nhiều cuộc thi vẽ tranh cấp trường, cấp tỉnh. Lớn lên, tôi có cơ hội đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều nền văn hóa lại càng vun đắp đam mê hội họa của mình. Có thể nói, hội họa là một trong những lý do để tôi đi du lịch khắp thế giới, tìm đến những viện bảo tàng nổi tiếng, dự những sự kiện triển lãm để được trực tiếp thưởng thức món ăn tinh thần.

Những sách về hội họa Ngô Mỹ Uyên rất quý.

Đến độ tuổi nhất định, tôi chọn định cư châu Âu, cụ thể là Rome (Italy). Đây là nơi tập trung các đầu sách trên thế giới. Tôi được thỏa thích mua, đọc và đắm mình trong tri thức. Có gì liên quan giữa sách và hội họa? Đó là với hội họa, bạn ngắm nhìn thôi chưa đủ mà còn phải đọc sách để hiểu sâu hơn, rất thú vị!

Tôi cũng đọc và học nhiều từ sách về ẩm thực, đặc biệt là rượu, trước khi tìm đến bằng được để thưởng thức trực tiếp. Dĩ nhiên, hiểu về ẩm thực và rượu trên thế giới là vô tận. Tôi trải nghiệm nhiều nhất ẩm thực và rượu của Italy, Pháp và Mỹ. Với tôi, đọc sách cũng rất giống thưởng rượu vang, chúng phải từ từ thấm sâu vào bạn.

Cuốn sách về những dòng rượu vang Ngô Mỹ Uyên thích nhất.

Bạn biết không? Hồi cấp 2, tôi đọc truyện trinh thám. Vì say mê các tình tiết săn bắt cướp, phá án hình sự, mà tôi đăng ký học võ cho giống trong truyện. Để kể hết đầu sách về đam mê của mình, có thể tôi sẽ… lạc lối vì quá nhiều đầu sách gắn liền với từng giai đoạn trong cuộc đời mà mình trải qua.

Sách chân dung Steve Jobs.

Tôi thường mua những quyển sách chân dung về những người tôi ngưỡng mộ, đọc để biết thêm về công nghệ viết sách hay cách các tác giả giới thiệu cuộc đời của những người nổi tiếng. Họ có thể là Michelle Obama, Steve Jobs… Đây là kiểu sách tôi thường gọi là “airport book” vì tôi mua để đọc chủ yếu ở sân bay, trên các chuyến bay. Đôi khi, “airport book” cũng có thể là những cuốn sách giải trí thuần túy, đọc như xem phim cho khuây khỏa đầu óc mà không cần động não nhiều.

Những cuốn "sách sân bay" giải trí thuần túy giúp Ngô Mỹ Uyên khuây khỏa khi di chuyển.

Như bạn thấy đấy, sách của tôi phần lớn là sách in dù tôi có thể đọc e-Book hay Kindle (máy đọc sách điện tử - PV). Thời công nghệ chưa phát triển như bây giờ, trào lưu đọc sách điện tử chỉ vừa khởi phát, tôi đã mua những sản phẩm đọc thay sách giấy rồi. Nhưng sau đó, tôi mất dần hứng thú với chúng và nhận ra mình chỉ thích những quyển sách in. Cầm trên tay quyển sách in, bạn có thể ngửi mùi giấy mới, lật từng trang giấy cũng như đánh dấu trang khi tạm dừng đọc. Nhất là bây giờ, tôi được hai cô công chúa nhỏ tỉ mỉ cắt vẽ và trang trí từng chiếc đánh dấu sách, chặn sách rất xinh và ý nghĩa cho mẹ dùng.

Giá trị của sách chắc chắn không bị thay thế bởi TV, Internet… vì chúng nguyên thủy. Rất nhiều tuyệt tác tồn tại nghìn năm, giá trị sống mãi với thời gian. TV hay Internet có thể nhanh, tiện lợi nhưng giá trị của chúng không sống mãi như giá trị nguyên thủy của sách.

Tôi cũng luôn "bỏ túi" những quyển sách ngẫu hứng về cách tự phát triển mình, tự học hỏi trong cuộc sống. Tôi nghĩ học ở trường chưa bao giờ đủ nên lúc nào cũng ý thức tự học, tiếp thu và phát triển mình theo tuổi tác. Bố mẹ sinh tôi ra khi họ mới 20 tuổi. Từ sớm, tôi đã nghĩ rằng bố mẹ còn đang bận rộn để tự phát triển mình làm sao toàn tâm toàn ý phát triển cho con cái được. Do đó, tôi tự lập từ bé, tìm mọi cách học và phát triển mình để bắt kịp cuộc sống đương đại.

Sách vực dậy con người giữa ảm đạm

Suốt mùa dịch bệnh, tôi đã đọc những truyện ngắn trong cuốn Follow your heart của Susanna Tamaro – người mà theo các giáo sư Italy là “tác giả tầm thường, không đáng đọc”. Dù vậy trên thế giới, cuốn này bán rất chạy, được dịch ra nhiều thứ tiếng. Tôi mua cả 2 bản tiếng Anh và tiếng Italy cho dễ đọc.

"Follow your heart" là cuốn sách Italy bán chạy nhất thế kỷ 20.

Tôi cũng “ngốn” xong một cuốn khác của Tamaro trong mùa dịch là Just for one voice, được cô giáo dạy gym tặng nhân dịp sinh nhật. Cuốn này gồm 5 truyện ngắn, ghép lại thành một hành trình sống từ ký ức tuổi thơ đầy khó khăn của thế hệ trẻ. Họ vượt lên tất cả, tự khai sinh lại chính mình và tìm thấy sự thật của sự trưởng thành chín muồi.

Câu chuyện ngắn trong "Per voce sola" (tên tiếng Anh "Just For One Voice" - tác phẩm thứ 2 của Tamaro) khiến hoa hậu xúc động.

Trong 5 truyện ngắn, tôi từng trải nghiệm thật một truyện, kể về cô bé 16 tuổi yêu chàng trai là giáo sư người Mỹ, để rồi có thai và hứng chịu áp lực khủng khiếp của gia đình phong kiến Italy. Kết truyện, vẫn chỉ là cô yêu đơn phương chàng giáo sư ấy. Cô bé được bố mẹ đem về miền quê Tuscany để tránh bị đàm tiếu. Sinh xong, họ giao đứa bé cho nơi chuyên nhận con nuôi.

Câu chuyện ngắn đơn giản diễn tả nội tâm, niềm tin yêu đơn phương nhưng mãnh liệt của một con người – sức mạnh giúp cô bé vượt qua tất cả giông bão dù kết cục thế nào đi nữa. Cách dẫn chuyện, diễn đạt, lối hành văn… qua hàng chữ, trang giấy mà cứ như cuốn phim phô bày sự thật cuộc sống trước mắt mình. Gấp cuốn sách, tôi đọng lại những rung động thật đẹp, sâu sắc và thực tế hơn cả đời thực.

Trong giai đoạn dịch bệnh, câu chuyện làm tôi liên tưởng đến những gì đang xảy ra xung quanh mình và trên thế giới. Điều gì đó trong câu chuyện tác động đến tinh thần của mình khiến tôi mạnh mẽ hơn, lấy lại động lực vượt qua khó khăn. Phải chăng, sách vực dậy con người giữa thực tại ảm đạm? Tôi thật may mắn khi chọn được quyển sách rất hợp cho giai đoạn dịch bệnh như thế.

Ngô Mỹ Uyên từ nữ sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai đến mẹ của 2 con gái vẫn mê sách.

Tôi cũng từng thức trắng đêm để đọc hết cuốn Jade mà tác giả chính là sếp của tôi ở Mỹ. Ông kể về chính cuộc đời mình với cô vợ xinh đẹp người Việt Nam. Hai người có với nhau một con trai và một con gái, cuộc sống những tưởng mãi êm đềm, hạnh phúc. Sau đó, vợ ông bị bắt cóc, các con thất lạc, ông đã đi tìm họ gần hết quãng đời còn lại nhưng vô vọng. Câu chuyện người thật việc thật, tôi đã đọc không ngừng đến khi hết mới thôi.

