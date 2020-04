Cuốn sách “Bước vào cửa hiệu nhiệm màu” (Into the Magic shop) đã “gây sốt” trên nhiều trang bán hàng online sau 4 ngày có mặt tại Việt Nam.

'Bước vào cửa hiệu nhiệm màu' từng lập kỷ lục bán chạy gấp 510 lần ở Hàn Quốc, sau khi được biết đến là cuốn sách truyền cảm hứng cho nhóm nhạc BTS. 'Bước vào cửa hiệu nhiệm màu' (Into the Magicshop) được viết bởi tác giả - TS. James Doty vừa được chính thức mở bán trên nhiều trang thương mại điện tử tại Việt Nam từ ngày 24/4. Chỉ sau 4 ngày phát hành, sách đã gây xôn xao trong cộng đồng “Army” (fan hâm mộ nhóm nhạc BTS) tại Việt Nam.

Nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc BTS.

Được biết, “Bước vào cửa hiệu nhiệm màu” là cuốn sách truyền cảm hứng cho thành viên BTS Jungkook sáng tác bài hát “Magic Shop” - bài hát thứ 7 trong album “Love yourself: Tear” của nhóm này. Trước khi bài hát “Magic Shop” được phát hành, hình ảnh “cửa hiệu nhiệm màu” từng được giới thiệu trong đoạn video giới thiệu bài hát “Fake love” vào năm ngoái với dòng chữ: “Cửa hiệu nhiệm màu là nơi đưa ra cách thức để thay đổi những nỗi đau trong quá khứ để nó trở thành những ký ức hạnh phúc hơn”.

Hình ảnh “cánh cửa” trong logo mới mà BTS bắt đầu sử dụng vào tháng 2/2018 cũng được cho là lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh cửa biểu tượng trong cuốn sách “Bước vào cửa hiệu nhiệm màu”. Trong đó, với BTS, cánh cửa là hình ảnh ẩn dụ cho liều thuốc tinh thần an ủi mọi người, được tạo nên từ mối quan hệ giữa nghệ sĩ và fan hâm mộ.

Trên nhiều fanpage của cộng đồng fan hâm mộ BTS tại Việt Nam, nhiều cuộc thảo luận sôi nổi của cộng đồng fan BTS về cuốn sách này cũng được ghi nhận. Trong đó, nhiều “fan” chia sẻ họ đã tìm đọc cuốn sách bản tiếng Anh và bản dịch nhưng không ngờ sau 2 năm chờ đợi, cuối cùng “Bước vào cửa hiệu nhiệm màu” đã được phát hành chính thức ở Việt Nam.

Độc giả trên Facebook là “Na Tae” chia sẻ: “Mình đọc qua mấy “chap” (chương) trên mạng rồi. Quyển sách này nói về tiềm thức và là một ví dụ cụ thể hơn về sức mạnh tiềm thức, khá hay ho. Càng đọc mình càng hiểu được câu "I do believe in your galaxy" (“Tôi thật sự tin vào giải Ngân Hà của bạn”) trong lời bài hát Magic Shop”.

Thông tin về cuốn sách được cộng đồng “Army” bàn tán sôi nổi.

Tại Hàn Quốc, sau khi ca khúc “Magic Shop” được phát hành, doanh thu cuốn sách “Bước vào cửa hiệu nhiệm màu” của TS. James Doty đã tăng 510 lần và lọt danh sách bán chạy tại Aldin (chuỗi nhà sách phổ biến ở Hàn Quốc).

Tác giả của cuốn sách - Tiến sĩ Doty cũng khá bất ngờ và gửi lời cảm ơn tới BTS trên Twitter cá nhân của mình với lời nhắn: “Xin cảm ơn các bạn đã sử dụng cuốn sách của tôi làm nguồn cảm hứng cho Love Yourself: Tear”.

Sách “Bước vào cửa hiệu nhiệm màu” được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2016. Đây là cuốn hồi ký về cuộc đời của Tiến sĩ – Bác sĩ James Doty, từ khi ông còn là một đứa trẻ đầy thương tổn bởi cái nghèo và sự thiếu thốn tình thương, đến khi trở thành một bác sĩ phẫu thuật thần kinh danh tiếng và giáo sư lâm sàng phẫu thuật thần kinh thuộc trường ĐH Stanford (Mỹ).

Sách “Bước vào cửa hiệu nhiệm màu” được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2016.



Tác phẩm có nhiều câu chuyện về việc tìm kiếm lòng tự trọng, con đường dẫn đến chánh niệm và những bài học về cuộc sống. Đến nay, cuốn sách này đã được dịch sang 19 thứ tiếng, được tạp chí The New York Times bình chọn là cuốn sách bán chạy nhất và được Goodreads Choice Awards đề cử hạng mục Best Science & Technology (cuốn sách hay nhất thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ) ngay sau khi phát hành.

Tình Lê