Tác phẩm Đường Kách Mệnh, Ngục trung nhật ký, Lời Kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước và Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được trưng bày trực tuyến.

Ngày 17/5, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức họp báo để chia sẻ thông tin chính thức quanh việc tổ triển lãm sáchkỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm nay, với tinh thần đổi mới, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức triển lãm sách, hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh đến đông đảo bạn đọc trong cả nước. Triển lãm sách kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh theo hình thức trực tuyến được sẽ được diễn ra từ ngày 19/5/2020 đến 30/5/2020 trên Sàn Book365.vn với tên miền truy cập TrienlamsachHCM.Book365.vn.

Khu vực trưng bày sách về Bác.

Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên cho biết, đây là một triển lãm có ý nghĩa đặc biệt, lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức mới nhằm giới thiệu đến công chúng những tác phẩm giá trị về Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng những tác phẩm lớn của Người với dấu ấn nổi bật là Bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập do NXB Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản theo hình thức điện tử và bộ 5 tác phẩm là bảo vật quốc gia gồm: Đường Kách Mệnh, Ngục trung nhật ký, Lời Kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước và Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Gần 1000 tranh, ảnh, video về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm chia thành 5 khu trưng bày chính bao gồm: Khu giới thiệu những câu chuyện về Bác với 130 câu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Khu trưng bày sách của Bác; Khu trưng bày sách viết về Bác với trên 200 ấn phẩm mới của các NXB và 300 đầu sách do Thư viện Quốc gia sưu tầm, cung cấp; Khu tư liệu về Bác với gần 1000 tranh, ảnh, video về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Bảo tàng Hồ Chí Minh cung cấp; Khu trưng bày tem với 75 bộ tem về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cung cấp.

Cùng với việc trưng bày sách, tư liệu trên, ứng dụng công nghệ mới, triển lãm còn tổ chức các sự kiện giao lưu, tọa đàm trực tuyến của các diễn giả, các nhà xuất bản giới thiệu một số tác phẩm, công trình vừa được xuất bản về Người.

browser not support iframe.

Tình Lê

Video: Xuân Quý