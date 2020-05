Độc giả có thể xem trực tiếp hơn 700 xuất bản phẩm, tư liệu liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Triển lãm sách trực tuyến về Người.

Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức vừa chính thức khai mạc Triển lãm sách kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh theo hình thức trực tuyến trên Sàn Book365.vn với tên miền truy cập TrienlamsachHCM.Book365.vn.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại lễ khai mạc.

Tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu: "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Với tấm lòng tôn kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những ngày này, cả nước đang tổ chức nhiều sự kiện long trọng kỷ niệm 130 Ngày sinh của Người. Hoà chung vào các hoạt động kỷ niệm của cả nước, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Triển lãm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người.

Các đại biểu bấm nút khai mạc triển lãm sách trực tuyến về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm sách trực tuyến kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh có các không gian trưng bày, giới thiệu hơn 700 xuất bản phẩm, tư liệu liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Khu giới thiệu những câu chuyện về Bác với 130 câu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Khu trưng bày sách của Bác trong đó nổi bật là Bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập do NXB Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản theo hình thức điện tử và bộ 5 tác phẩm là bảo vật quốc gia gồm: Đường Kách Mệnh, Ngục trung nhật ký, Lời Kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước và Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Không gian triển lãm sách kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khu trưng bày sách viết về Bác với trên 200 ấn phẩm mới đến từ các NXB và 300 đầu sách do Thư viện Quốc gia sưu tầm, cung cấp; Khu tư liệu về Bác với gần 1000 tranh, ảnh, video về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Bảo tàng Hồ Chí Minh cung cấp; Khu trưng bày tem với 75 bộ tem về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cung cấp.

Khu trưng bày tem với 75 bộ tem về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cung cấp.

Song song với việc trưng bày sách, tư liệu trên, ứng dụng công nghệ mới, triển lãm còn tổ chức các sự kiện giao lưu, tọa đàm trực tuyến của các diễn giả, các nhà xuất bản giới thiệu một số tác phẩm, công trình vừa được xuất bản về Người. Triển lãm sẽ kéo dài đến 30/5/2020.

Theo ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng cục xuất bản, sau khi triển lãm này kết thúc, Cục sẽ liên hệ với Thư viện Quốc gia Việt Nam để tặng toàn bộ số tài liệu số hoá này giúp bạn đọc tăng cơ hội tìm hiểu về Bác cũng như tránh lãng phí nguồn tài nguyên, tư liệu vô giá về Người.

Tình Lê

Video: Xuân Quý