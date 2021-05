Là một tên tuổi nổi bật, bảo chứng cho thành công của hàng loạt bài hát, AMEE tiếp tục công phá đường đua âm nhạc mùa hè bằng ca khúc đặc biệt, chỉ dành tặng riêng cho khách hàng may mắn trúng giải “Bừng giai điệu hứng khởi”.

Chủ nhân của một loạt hit

AMEE là một trong những nghệ sĩ trẻ hoạt động chăm chỉ và nổi bật nhất Vpop hiện nay. Chỉ riêng nửa cuối 2020, nữ ca sĩ gen Z đã vừa phát hành album phòng thu đầu tay, thực hiện live acoustic show “dreaMEE”, vừa kết hợp cùng hai nghệ sĩ rap đang được yêu thích trong ca khúc đình đám “Tình bạn diệu kỳ”…

Với những nỗ lực không mệt mỏi của mình và ê-kíp, AMEE được công nhận với hàng loạt cột mốc ấn tượng: trở thành ca sĩ trẻ nhất đạt giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất Việt Nam tại lễ trao giải MAMA, được vinh danh Ca sĩ của năm tại Làn sóng xanh 2020, lọt vào đề cử hạng mục Ca sĩ của năm tại giải Cống hiến 2021…

Có thể thấy, AMEE hiện là cái tên mang nhiều sức hút với giới trẻ. Và chính điều này đã giúp nữ nghệ sĩ “bén duyên” với nhiều dự án hấp dẫn. Không chỉ là điện ảnh, mới đây, AMEE còn được trao cho cơ hội hợp tác cùng Coca-Cola trong chương trình “Bừng giai điệu hứng khởi” để tạo nên một bản hit độc đáo, thu hút đông đảo người hâm mộ.

Cơ hội nghe ca khúc mới AMEE “tặng riêng”

Sản phẩm âm nhạc mới nhất hợp tác cùng Coca-Cola mang tên Turn It Up đánh dấu sự đa dạng và trưởng thành của AMEE. Trước đây, khán giả đã quá quen thuộc với hình ảnh một AMEE dịu dàng, nữ tính, nhí nhảnh nhưng khi thử sức với một ca khúc nhạc dance như Turn It Up, nữ ca sĩ 10x vẫn xử lý kỹ thuật tốt và thể hiện được tinh thần “Bừng giai điệu hứng khởi” mà Coca-Cola muốn truyền tải.

Bên cạnh ca từ bắt tai do chính nhạc sĩ tài năng Hứa Kim Tuyền sáng tác, và giai điệu phấn chấn, hiện đại, Turn It Up còn thu hút sự chú ý của nhiều khán giả bởi hình thức phát hành độc đáo chưa từng áp dụng với các ca khúc nào trước đây của AMEE.

Theo đó, Turn It Up không được phát hành rộng rãi ở bất cứ nền tảng nghe nhạc nào, mà chỉ dành tặng riêng cho những khách hàng may mắn trúng giải trong chương trình “Bừng giai điệu hứng khởi” của Coca-Cola.

Chia sẻ về ca khúc mới toanh này, AMEE hào hứng: “AMEE rất vui được hợp tác với Coca-Cola để sáng tạo nên bài hát Turn It Up, qua đó mang đến cho khán giả những phút giây hứng khởi nhất. AMEE hy vọng khán giả sẽ đón nhận bài hát và nhanh tay tham gia chương trình “Bừng giai điệu hứng khởi” của Coca-Cola để là những người duy nhất nghe được bài hát đặc biệt này.” Không thể bỏ qua cột mốc đáng nhớ của thần thượng, các fan “ruột” còn chờ gì nữa mà không săn ngay sản phẩm đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành trong âm nhạc của AMEE nào.

Được biết, khi tham gia chương trình “Bừng giai điệu hứng khởi”, người chơi không chỉ có cơ hội nhận được ca khúc “độc quyền” Turn It Up của AMEE hợp tác cùng Coca-Cola, mà còn có thể trúng tiền mặt lên đến 1 tỷ đồng (giải đặc biệt), loa di động Sony (giải nhất), áo thun in hình Coca-Cola (giải nhì) và mã code sử dụng dịch vụ Zing MP3 VIP trong vòng 2 tháng hoặc 1 tuần (giải ba, giải tư).

Dễ chơi dễ trúng thưởng, từ nay đến 6/6/2021, người chơi chỉ cần truy cập website của chương trình và nhập mã dự thưởng dưới lon hoặc chai Coca-Cola để có cơ hội nhận được vô số hần qua hấp dẫn.

Dễ chơi, dễ trúng thưởng, chương trình “Bừng giai điệu hứng khởi” đang thu hút nhiều người tham gia

Sau hơn 2 tháng diễn ra, vừa qua, fanpage chính thức của Coca-Cola cũng đã công bố thông tin người chơi đầu tiên giành giải thưởng 1 tỷ đồng. Nếu muốn trở thành người chơi may mắn, nhận được những phần quà hấp dẫn, hãy tham gia ngay chương trình khuyến mãi Bừng giai điệu hứng khởi của Coca-Cola.

Ngọc Minh