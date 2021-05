Gần 5 năm sau khi nộp đơn ly dị Brad Pitt, Angelina Jolie không hẹn hò với bất cứ ai. Con cái luôn là ưu tiên hàng đầu, đứng trên cả sự nghiệp của nữ diễn viên.

Trong cuộc trò chuyện mới nhất với E! News' Daily Pop, Angelina Jolie cười nói: "Hiện tôi đã một mình quá lâu rồi".

Kể từ khi đâm đơn ly dị Brad Pitt, năm 2016, nữ diễn viên 46 tuổi luôn đặt các con ở vị trí ưu tiên. Angie nói cô cảm thấy "rất may mắn" vì có 6 người con: cặp sinh đôi 12 tuổi Knox và Vivienne, Shiloh - 14 tuổi, Zahara - 16 tuổi, con trai Pax Thiên - 17 tuổi và Maddox - 19 tuổi.

"Bạn thức dậy và luôn phải chắc chắn rằng các con mình ổn cả về thể chất lẫn tinh thần", Angelina Jolie nói.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng giải thích lý do vì sao cô không quay lại làm đạo diễn kể từ phim First They Killed My Father (2017). "Tôi thích làm đạo diễn nhưng vài năm trở lại đây những thay đổi trong cuộc sống gia đình không cho phép tôi làm tiếp công việc này. Tôi cần những công việc mất ít thời gian hơn để có thể ở nhà nhiều hơn với các con. Do vậy tôi chọn cách quay lại làm diễn viên".

Angelina Jolie trong 'Those Who Wish Me Dead'.

Đây cũng là lý do Angelina Jolie trở lại đóng phim Those Who Wish Me Dead ở tuổi 46. Angelina Jolie vào vai Hannah, một lính cứu hỏa nhảy dù (smokejumper) vẫn còn bị ám ảnh bởi cái chết của ba người mà cô không kịp cứu thoát trong một đám cháy rừng trước đó. Cô tình cờ gặp gỡ Connor (Finn Little) và bắt đầu cuộc chạy trốn nguy hiểm, bảo vệ cậu bé khỏi những sát nhân man rợ và đám cháy rừng đang tới gần.

Jolie không còn xa lạ với khán giả trong những tác phẩm hành động. Nhưng với nhân vật này, minh tinh phải thể hiện nhiều nét dữ dằn, mạnh mẽ hơn so với những vai diễn trước đây.

Angelina Jolie trong Those Who Wish Me Dead (Những kẻ nguyền ta chết)

Quỳnh An